Eranus ailesi Romanya'da sanatseverler ile buluşacak

İstanbul’da yaşayan ressam Özlem Kalkan Erenus, müzisyen Ali Erenus ve kızları Buse Erenus, 8 Mayıs 2025 günü, Constantin Brâncuşi Ulusal Müzesi’nde sergi ve konser ile sanatseverler ile buluşacak.

Özlem Kalkan Erenus’un Papery Fragments of Time / Zamanın Kâğıt Fragmanları başlıklı 21. kişisel sergisi, 8 Mayıs saat 17.00’de, sergi küratörü Anca Sas ve Inter-Art Sanat Vakfı Sanat Yönetmeni Ioan Hădărig’in sunumlarıyla açılacak.

Erenus, bu sergi için oluşturduğu analog ve dijital kolaj çalışmalarında zamanı yalnızca bıraktığı izler üzerinden değil, aynı zamanda biçimlendirilebilir bir malzeme olarak yeniden ele alıyor. Küratör Sas’ın ifadesiyle sergi, izleyicileri zamanın “tıpkı kâğıt gibi katlanabilir, yırtılabilir ve yeniden hayal edilebilir” olduğu, “geçmişle şimdinin bir arada var olduğu narin bir dünyaya” davet ediyor.

Ali Erenus ve Buse Erenus, aynı gün saat 18.00’de gerçekleştirecekleri konserde, seçtikleri Türk ve dünya müziklerinden oluşan bir repertuvarla davetlileri farklı kültürlerin ortak ezgileri etrafında buluşturacak.

Babasıyla birlikte sahne alacak olan Buse Erenus’un vokaliyle hayat bulan melodiler, etkinliğe duygu yüklü bir kapanış sunarken, konser performansı aynı zamanda sergiyle kurulan tematik bağları da müzikal bir dille tamamlayacak.

Zamanın Kâğıt Fragmanları sergisi 17 Mayıs’a kadar izlenebilecek.