Erasmus projesiyle Hırvatistan'a gittiler, 'sağlıklı beslenme' çalışmalarına katıldılar

Mahir KANAAT

Sabiha Gökçen İlk Öğretim Okulu, Erasmus+ projesi kapsamında ikinci hareketliliğini Hırvatistan'a gerçekleştirdi.

Müdür Yardımcısı Sevinç Hardal ve öğretmenler Öznur Çelik ile Nursel Neşeli'nin katılımınıyla Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde 5 gün boyunca ev sahibi okulda proje çalışmalarına eşlik edildi.

Sağlıklı beslenme aktivitelerinden oluşan sunumlar gerçekleştirilirken, okul adına Öznur Çelik de bir sunum yaptı.

Program doğrultusunda doktor ve sağlıklı beslenme uzmanı tarafından obezite ve bilinçli beslenme konusunda bilgilendirme yapıldı, bilgi alışverişinde bulunuldu.

Atölye çalışmalarının da yapıldığı programda şehrin tarihi ve turistik yerleri ziyaret edildi.