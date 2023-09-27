Erbaaspor - Fatsa Belediyespor: 3-0
Ziraat Türkiye Kupası 1’inci tur karşılaşmasında Erbaaspor sahasında ağırladığı Fatsa Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 1’inci tur karşılaşmasında Erbaaspor sahasında ağırladığı Fatsa Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
39’uncu dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartı gören Erbaasporlu Bora kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
74’üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında rakip yarı sahada Aykut’un pasıyla buluşup 3 rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren İbrahim Kaya kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu: 1-0
84’üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet’in sert şutu filelerle buluştu: 2-0.
88’inci dakikada ceza yayından serbest vuruş kullanan İbrahim Kaya’nın sert şutu filelerle buluştu: 3-0.
Karşılaşma Erbaaspor’un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.