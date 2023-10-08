Erbaaspor - Osmaniyespor: 1-0
Kaynak: DHA
TFF 3’üncü Lig 3’üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor, sahasında ağırladığı Osmaniyespor’u 1-0 mağlup etti.
84’üncü dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartı gören Yusuf kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+9’uncu dakikada İlker’in ceza sahası içine gönderdiği topa Muhammed’in elle müdahale etmesinin ardından karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı atışını kullanan Tayyib’in vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
90+10’uncu dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartı gören Deniz, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma Erbaaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.