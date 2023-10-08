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Erbaaspor - Osmaniyespor: 1-0

Ajans Haberleri
  • 08.10.2023 17:00
  • Giriş: 08.10.2023 17:00
  • Güncelleme: 08.10.2023 17:00
Kaynak: DHA
Erbaaspor - Osmaniyespor: 1-0

TFF 3’üncü Lig 3’üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor, sahasında ağırladığı Osmaniyespor’u 1-0 mağlup etti.

84’üncü dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartı gören Yusuf kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+9’uncu dakikada İlker’in ceza sahası içine gönderdiği topa Muhammed’in elle müdahale etmesinin ardından karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışını kullanan Tayyib’in vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

90+10’uncu dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartı gören Deniz, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma Erbaaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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