Erbakan açıkladı: Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dahaki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. AKP'nin ekonomi politikalarına ilişkin eleştiride bulunan Erbakan, “AKP'nin 50 artı 1'i bulması çok zor” dedi.

Erbakan, Sözcü TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. İktidarın ekonomi ve adalet politikalarını eleştiren Erbakan, önümüzdeki seçim süreci için adaylık mesajını ortaya koydu.

Erbakan daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan lehine adaylıktan çekildiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Bir kez Sayın Cumhurbaşkanı lehine çekildik. Bir seçimde daha başka bir isim lehine adaylıktan çekilmemiz siyaseten ve mantıken uygun olmaz. Bizim aday olmamız gerekir. Yeniden Refah Partisi olarak cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız ve bu da genel başkan olarak ben olacağım"

"AKP'NİN 40 ARTI BİRİ BİLE ZOR"

AKP'nin oy kaybettiğini belirten Erbakan sahada ciddi bir tepkiyle karşılaştıklarını söyledi. Erbakan "AKP'de kopuş görüyoruz. Anadolu'da ekonomik sıkıntılar, adalet ve çifte standart nedeniyle büyük bir tepki var. Bunun oy erimesi olarak yansıdığını görüyoruz. Bugün MHP’nin barajı geçip geçemeyeceği tartışılıyor. 30 AKP, 5 MHP desek 35 yapıyor. 50 artı biri bulmaları çok zor, hatta 40 artı biri bile zor" şeklinde konuştu.