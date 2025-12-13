Erbakan asgari ücret için rakam verdi, çözüm süreci için referandum istedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği'nde partisinin ‘İl Başkanları’ toplantısı öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erbakan, 3’üncü Büyük Kongreleri için “Dosta güven, düşmana korku veren” nitelendirmesinde bulunarak, özetle şunları söyledi:

"Milli Görüş’ün 1969’da yola çıkarken ‘önce ahlak ve maneviyat’ sancağıyla çıkmasının önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Milli ve manevi değerler, aile yapısı büyük bir erozyona uğradı, sosyal çürüme had safhaya ulaştı. Bebek öldüren doktorlar, hastasına eziyet eden yoğun bakım hemşireleri, rüşvet alan yargı personeli, yolsuzluk yapan bürokratlar, cinsel istismar vakaları ve diğerleri. Bahis, şike ve maç sonuçlarını etkileme iddiaları birçok konuda misallerini gördüğümüz ‘yozlaşmayı’ bir kez daha gözler önüne sermiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kulüp yöneticileri, futbolcular ve spor camiasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu çok sayıda şahsın isminin geçtiği süreç çok ciddi sıkıntılara işaret etmektedir. Ülkemizde çok büyük bir değerler erozyonu yaşanmaktadır.

"TEPEDEN TIRNAĞA TEMİZLİK İHTİYACI HAD SAFHADADIR"

Futbol sahalarına kadar uzanan kirli ilişkiler ağı, aslında toplumun nasıl bir yozlaşma tehdidi altında olduğunu gözler önüne sermektedir. Tepeden tırnağa temizlik ihtiyacı had safhadadır. Bu noktada çağrımız açıktır: Soruşturma hiçbir baskıya boyun eğmeden, şeffaf, kararlı ve cesur bir biçimde yürütülmelidir. Sadece futboldaki değil, bütün alanlardaki yolsuzlukların ve yolsuzların üzerine gidilmelidir. İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı. Adliyede görevli memur tarafından gerçekleştirilen bir soygun. Soygunu yapan kişi sonrasında İngiltere’ye kaçıyor. Yeni nesillerimize ‘4 helalin 5 haramdan büyük olduğunu’ öğretmezsek işte bu olur. Milli Görüş işte bu nedenle ‘önce ahlak ve maneviyat' dedi, 'maddi kalkınma' ile beraber ‘manevi kalkınma’ dedi.

"EN SONUNDA BU DA OLDU UÇAN KUŞU BİLE HACZETTİLER"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın araştırmasına göre, açlık sınırı kasım ayında 30 bin 61 liraya ulaşırken, yoksulluk sınırı da 93 bin 697 lira oldu. Açlık sınırı asgari ücretin 8 bin 61 lira üzerine yükseldi. Dört asgari ücretin toplamı, yoksulluk sırının 5 bin 281 lira altında kaldı. İki asgari ücret yoksulluk sınırının yüzde 47’si. En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının ancak yüzde 54’üne tekabül ediyor. Böyle bir ortamda banka kredisi ve kredi kartıyla hayatta kalmaya çalışan vatandaşın kredi ve kredi kartı borçları 5 trilyon 332 milyar lirayı aştı. Kredi kartı borçlusu 40 milyonu aştı. Takibe düşen alacaklar yüzde 94 artışla 515 milyar liraya ulaştı. Yozgat Yerköy'de borçlarını ödeyemeyen bir vatandaşın güvercinlerine haciz konuldu. Bir vatandaşın güvercinlerine özel bir banka tarafından borç nedeniyle haciz uygulanması ekonomik çöküşün açık bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşın evinde haczedilecek bir şey bulamayınca güvercinlerine haciz uygulanıyor. En sonunda bu da oldu uçan kuşu bile haczettiler.

"GIDA FİYATLARI SON 4 YILDA DÜNYAYA KIYASLA YAKLAŞIK 7 KAT DAHA PAHALI HALE GELDİ"

29 Kasım günü yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile gümrük tarife pozisyonlarında değişiklik yapıldı ve Güney Kore’den sıfır gümrüklü yeşil mercimek ithalatının önü açıldı. 25 yıl önce Türkiye dünya mercimek ihracatının yüzde 47’sini tek başına yapıyordu. ‘25 sene önce 5.5 milyon dönüm tarım alanında kırmızı mercimek ekiliyordu. 2025’te bu alan 2 milyon dönümün altına düştü. Neden böyle oluyor? Çünkü beton, çimento ekonomisi tam gaz devam ediyor. Üretim namına tarım, hayvancılık namına herhangi birşey yok. İnşaat sektörü TÜİK verilerine göre 13,9 büyüdü. Buna karşın en vazgeçilmez sektörlerden olan tarım ise yüzde 12.7 gibi rekor bir küçülme yaşadı. Oysa ‘Vizyon 2023 Strateji Belgesi'nde 2023 itibarıyla dünyanın en büyük 10’uncu ekonomisi olarak Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yüksek teknoloji, katma değerli ürün ve teknolojinin tüm imkanlarından yararlanılarak tarımda en yüksek verime ulaşmak hedefleniyordu. Ancak bu hedeflerin hepsi lafta kaldı. Migros CEO’su Özgür Tort, çiftçinin kazanamadığı için üretimden çekildiğini belirterek, ‘Bu tempoda devam edersek Türkiye satacak gıda ürünü bulamayacak. Gıdasız kalma riski kapıda’ uyarısında bulundu. İşte bu tablonun sonucu olarak; BM Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre Eylül 2021’den bu yana Türkiye’de gıda fiyat endeksi yüzde 583 arttı. 683.7 puana yükseldi. Dünyada ise yüzde 2.1 düşüşle 97.9 seviyesine geriledi. Türkiye’de gıda fiyatları son 4 yılda dünyaya kıyasla yaklaşık 7 kat daha pahalı hale gelmiş oldu.

"İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ ANLAYIŞIYLA İSRAF TAM GAZ DEVAM EDİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılacağı Ankara’daki NATO Başkanlar Zirvesi öncesi için hazırlıklar sürüyor. Beştepe’de 7-8 Temmuz 2026’da yapılacak zirveye katılacak 32 ülke liderinin uçağının ineceği Etimesgut Askeri Havalimanı’nın pist uzunluğu 3000 metreye çıkarılıp genişliği artırılıyor. Etimesgut Havalimanı’nı genişletmek için 3. ihale yapıldı. VIP ve devlet protokol uçaklarının kullanımına açık olacak havalimanında şeref salonu ve devlet konukevi de inşa ediliyor. Bu üç ihale sonucu Etimesgut Havaalanı için harcanacak toplam bedel 9 milyar 506 milyon 364 bin lira oldu. 'İtibardan tasarruf olmaz' anlayışıyla israf tam gaz devam ediyor.

"FAİZ ŞAMPİYONU OLAN İKTİDARA BİZ NASIL DESTEK OLALIM"

2026 bütçesi, ‘istikrar’ söylemiyle süslenmiş ama faizcilere 2,7 trilyon lira, sermayeye de 3,6 trilyon liralık vergi affı üzerinden emekçiden sermayeye büyük bir servet transferinin resmî taahhütnamesi gibi duruyor. 2026 bütçe teklifinin kalbine baktığımızda iki kalem parlıyor: Faiz ve imtiyazlılara kaynak transferleri. Faiz ödemeleri bir yılda yüzde 40,6 artarak 2,7 trilyon liraya çıkıyor ve bütçenin yüzde 14,5’ini yutuyor. 2026 yılında, faiz ödemelerinin bütçedeki payı, 2025 yılına göre 1,27 puan artarak yüzde 14,5’e yükselmiştir. Aynı şekilde borçlanmanın payı ise 1,25 puan artarak yüzde 13,3’e yükselmiştir. Rakamlar, yıldan yıla hem faiz ödemelerinin hem bütçe açıklarının artarak devam ettiğini gösteriyor. 2026 bütçesindeki ‘2,72 trilyon liralık açığın’ tamamının iç ve dış borçlanma ile kapatılacağı açıkça ifade ediliyor. Yani ödenecek faiz kadar yeni borçlanma yapılacak. Ailenin koruması ve güçlendirilmesine ayrılan payın 126 katı faize gidiyor. Bağımlılıkla mücadeleye ayrılan payın 183 katı faize veriliyor. Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanmasına ayrılan payın 50 katı faize veriliyor. Kırsal kalkınmaya ayrılan payın 45 katı faize veriliyor. Sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesine ayrılan payın 15 katı faize veriliyor ve tarıma ayrılan payın 6 katı faize veriliyor. Sonra, ‘İktidara neden destek vermiyorsunuz’. Faiz şampiyonu olan iktidara biz nasıl destek olalım?

"ERDOĞAN DIŞ POLİTİKADA İNİSYATİFİ WASHİNGTON’A BIRAKMIŞ"

ABD Büyükelçisi Barrack’ın, Erdoğan’ın İsrail karşıtı çıkışlarını ‘sadece retorik’ diye nitelendirmesi, aslında dışarıdan bakanların gözünde Ankara’nın Filistin konusunda ilkesel bir aktör değil, iç kamuoyunu oyalayan ama sahada fiili adım atmayan bir hükümet olarak görüldüğünü acı biçimde açığa çıkarıyor. Bir yanda İsrail’e ağır sözler, diğer yanda ticaretin tam kesilmemesi, Kürecik Radar Üssü’nün kapatılmaması, Azerbaycan petrolünün İsrail’e Türkiye üzerinden sevkiyatının durdurulmaması ortaya ilkesel bir dış politikadan çok, iç kamuoyuna dönük ‘kontrollü gerilim taktiği’ çıkarıyor. Yine Tom Barrack’ın ‘Hedefimiz Eylül 2026’da Heybeliada Ruhban Okulu’nu açmak; bu konu hem Trump hem Erdoğan için son derece önemli’ sözleri, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılış tarihiyle ilgili açıklamanın Ankara’dan değil ABD Büyükelçisi’nden gelmesi, AKP iktidarının yıllardır ‘egemenlik, millî irade, Lozan hassasiyeti’ söylemi kurarken, diğer taraftan dış politikada inisiyatifi fiilen Washington’a bırakmış olduğunu çıplak biçimde ortaya koyuyor."

"ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 45 BİN LİRA OLMASI GEREKTİĞİNİ İFADE EDİYORUZ"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret ile ilgili gelen bir soruya şöyle yanıt verdi:

"Türkiye'nin büyümesi ekonominin büyümesinde yapay asgari ücretliye yansıtılması ve bütün bunları ilave edildikten sonra iki asgari ücretin yoksulluk sınırı seviyesine getirilmesi son derece önemli. Bu nedenle asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu nasıl olacak iktidar faize verdiği paranın bir kısmını ayırsa, israfa imtiyazı verdiğini asgari ücret değer verse çok rahatlıkla bu artışın tamamını bile devlet karşılayabilir. Yani bir maaş işverenden bir maaş devletten şeklinde bile olabilir. İşverenin de böylece mağdur edil zor durumda kalmasın önüne geçilir."

"BİZİM BU KONUDA YAPILACAK YASAL DÜZENLEMELERİN REFERANDUMA GÖTÜRÜLMESİ"

DEM Parti’nin İmralı Heyeti ziyaretlerine ilişkin ve çözüm sürecinin geneline ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine Erbakan, şunları söyledi:

"Biz sürecin başından itibaren hep şunu söyledik; bu silah bırakmanın mutlaka PYD’yi ve YPG’yi de kapsaması gerektiğini, sadece PKK örgütünün silah bırakmasıyla bu süreci tamamen bitmeyeceğini ifade ettik. Bu noktada iktidar kanadında aynı fikirleri ifade ettiğini görüyoruz. Bir diğer söylediğimiz de bu süreçte şehit ailelerini ve gazilerimizi üzecek, onların onaylamayacağı bir adamın atılmaması gerektiğini ifade ettik. Öcalan’a umut hakkından yararlanmasından uygun olmayacağını söyledik. Bizim bu konuda yapılacak yasal düzenlemelerin referanduma götürülmesi. Referandumda milletimiz PKK'nın yöneticilerine veya suça karışmamış PKK'lıların affedilmesi onay veriyorsa o zaman bunlar affedilsin, onay vermiyorsa affedilmesin. Madem ‘Milletimiz bunu istiyor’ diyoruz, ‘Milletimizle beraber bu süreci yürüteceğiz’ diyoruz öyleyse bu referandum son derece yerinde olur."