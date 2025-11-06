Erbakan'dan Akın Gürlek ve CHP'yle ittifak açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Erbakan, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın tahliyesinden Öcalan'a ziyaret gündemine, CHP Lideri Özel'in Akın Gürlek iddialarından ittifak ihtimallerine kadar birçok konuya değindi.

DEMİRTAŞ VE ÖCALAN

AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararı sorulan Erbakan, "Hukuka uymamız gerektiğini ifade ediyoruz demirtaş ile ilgili. Devlet olarak bir sözleşme imzalanmışsa ahime uyma gereklişiği varsa kararlara uyulması gerekir" dedi.

"Komisyonun İmralı'ya gitmesinin uygun olmayacağını ifade ettik" diyen Erbakan, "Bu konuda çok istekli olan Bahçeli'nin gitmesi uygundur. Öcalanın serbest kalması veya cinayet işlemiş terör örgütünün faaliyetinde bulunmuş olanların serbest kalması anlamına gelmiyor bu süreç bizim için" ifadelerini kullandı.

AKIN GÜRLEK İDDİALARI

CHP Lideri Özel'in Akın Gürlek hakkındaki iddialarına da değinen Erbakan "Belgeleri ortada böyle bir şey varsa uygun bir durum olmadığı açık bir şekilde ortada. maalesef kurumsallık ortadan kalktı, devlet ciddiyeti ortadan kalktı ve maalesef bu tablolar yaşanır hale geldi."

İTTİFAK İHTİMALLERİ

İttifak ihtimallerine ilişkin de konuşan Erbakan şunları söyledi: "Biz cumhurbaşkanlığı için kararımızı açıklamıştık, 2028'de yeniden refah partimizin bir aday çıkaracağını ve kendi adayı ile seçime gideceğini bu adayın da ben olacağımı teşkilatımızın milletimizin isteği olarak ifade etmiştik. Ama tabi seçimlerde ittifak yapılabilmesi mümkündür taban olarak seçim olarak partiler arasında olması mantıklıdır böyle olursa sinerji olması mümkün olur. Bir örneği 91 yılında görülmüştür. Ama bunun için çok erken. Bizim CHP ile herhangi bir şekilde ittifak yapmamız veya onların adayını desteklememiz gibi bir durum söz konusu olamaz."

İBB operasyonlarına ilişkin soru üzerine ise Erbakan şöyle dedi: "Yargıda Çifte standart olmamalı. Anketlerde cumhurbaşkanının önünde çıkan kişilere bunlar yapılıyor şüpheli bulmakta haklıyız. Kendi belediye Başkanlığı 90 üzerinde dosyası var takipsizlik çıkıyor ama iş muhalefete gelince alacağım diyor.. Bir suç örgütü tanımlanıyor, CHP belediyelerşe de çalışmış AK PARTİlerle de. Sadece CHPli ilgili işlerde adım atalım derseniz bu standart olur olur. Belediye baskanları siyasi şantaj ile karşı karşıya. Benzer bir durum anayasa değişikliği işe ilgili vekillere de yapılıyor."

Anketlere de değinen Erbakan "Anketler bizi 5,6 puan civarında gösteriyor. Ama anketlerin gösterdiğinin iki katı oyu alma potansiyelimiz olduğu için biz daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Biz dolayısıyla 700-800 bin daha ilave ettiğimizi düşünürsek %8 veya 9 alabilmemiz mümkün. Mkyk'de kapsamlı değişiklikler olacak diye düşünüyorum, son süreçte çok kaliteli isimler katıldı. Hanımların sayısını artırmak gibi bir düşüncemiz var" dedi.

Aile yılı hakkında düşünceleri hakkındaki düşünceleri de sorulan Erbakan "Aile mahkemelerindeki dosya sayısı bakımından rekor bir yıl oldu ve boşanma davaları evlenme sayılarının yarısına ulaştı. Maalesef bu anlamda başarılı bir yıl olarak göremeyeceğini ifade etmek isterim. Aynen emekli yılında olduğu gibi" diye konuştu.