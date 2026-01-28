Erbakan'dan, AKP'ye geçen Konyalı belediye başkanlarına: "Omurgalı bir duruş sergileyemediler"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da partisinin belediye başkanlarının AKP'ye katılmasına ilişkin, "Baskılar dolayısıyla ya da bir takım sağlanacak kolaylıklar ve menfaatler dolayısıyla maalesef omurgalı bir duruş sergileyemediler, milletin iradesine sahip çıkamadılar" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Arıkan ve Erbakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Ziyarete ilişkin konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ziyaretlerinden dolayı Arıkan ve heyetine teşekkür etti.

Türkiye’nin, bölgenin, dünyanın çok sayıda meselesi bulunduğunu, bunlarla ilgili uzun bir müzakere imkanı bulduklarını belirten Erbakan, "Fikir alışverişinde, değerlendirmelerde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de iki partinin bu diyaloğu, bu ilişkileri daha da güçlü bir şekilde, daha da yoğun bir şekilde devam ettirmesi gerektiğini kendileriyle ifade ettik, mutabık kaldık. Bu ziyaretin ve bundan sonra her iki partinin yapacağı görüşmelerin, bu ilişkinin hayırlı sonuçlara vesile olmasını Cenabıallah’tan diliyorum" diye konuştu.

"SEÇİMDEN SONRA ADETA YENİDEN REFAH PARTİSİ’NDEN BİR İNTİKAM ALMA GÜDÜSÜYLE ÇALIŞMALAR YAPILDI"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, Konya'da partisine mensup bazı belediye başkanlarının AKP'ye geçmesi üzerinden vekil transferlerine ilişkin sorulan soru üzerine, şöyle konuştu:

"Konya’da Yeniden Refah Partisi olarak yerel seçimde çok ciddi bir başarı elde edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 24’e varan bir oy oranı alındı. Bununla beraber 6 ilçe belediye başkanlığının Yeniden Refah tarafından kazanılması ve bunun sonucunda da AKP'nin kendi kalesi olarak gördüğü, çok güvendiği Konya’da ciddi bir değişimin yaşandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine seçimden sonra adeta Yeniden Refah Partisi’nden bir intikam alma güdüsüyle, Sayın Cumhurbaşkanı’nın 'bunları silkeleyelim' sözleri doğrultusunda çalışmalar yapıldı. Burada belediye başkanları ciddi bir siyasi şantajla karşı karşıya kaldılar. Bu baskılar dolayısıyla ya da birtakım sağlanacak kolaylıklar ve menfaatler dolayısıyla maalesef omurgalı bir duruş sergileyemediler, milletin iradesine sahip çıkamadılar. Ancak bu sadece Yeniden Refah Partisi için değil, diğer siyasi partilerde de olan bir olaydır. İktidarın gücü ve baskısı, siyasi şantajı dolayısıyla bugün diğer partilerden de CHP’den de belediye başkanlarının ve milletvekillerinin iktidar kanadına, AKP'ye geçtiğini biliyoruz."

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi, Konya'da 6 ilçede belediye başkanlığı kazanmıştı. Ancak aradan geçen yaklaşık 1,5 yılda bu başkanların tamamı partilerinden istifa ederek AKP'ye geçti.