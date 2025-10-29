Erbakan'dan 'Atatürksüz' 29 Ekim mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şehit ve gazileri andı. Ancak mesajda Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmemesi dikkat çekti. Erbakan'ın daha önce de 29 Ekim'de Atatürk'ü anmaması tepki toplamıştı.

Erbakan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yayımlanan mesajın ardından babasının doğum gününü kutlayan Erbakan'ın, 29 Ekim mesajında Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermemesi tepki çekti.

Erbakan'ın yayımladığı mesajın tamamı şu şekilde:

''Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum.''

DAHA ÖNCE DE TEPKİ TOPLAMIŞTI

Erbakan 2024 yılında paylaştığı gönderide ''Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyor; vatanımızın birliği için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum'' ifadelerini kullanmış. Ancak Atatürk’e yer vermemişti.

Erbakan sonrasında yaptığı paylaşımda da babası Necmettin Erbakan'ın doğum gününü kutlamışı. Cumhuriyetin 101. yıldönümünde Atatürk’ü anmayıp, babasının doğum gününü kutlaması ise yurttaştan tepki toplamıştı.

Gelen tepkilere rağmen paylaştığı gönderide düzenleme yapmayan Fatih Erbakan, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili ise başka herhangi bir paylaşıma yer vermemişti.