Erbakan'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki: "Teklif değil, tahayyül dahi edilemez"

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM kürsüsünden örgütün lağvedildiğini açıklaması gerektiğine yönelik konuşmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbakan, bunun 'tahayyül bile edilemeyeceğini' belirtti.

Öcalan'ın Kürtleri temsil etmediğini, muhataplık için siyasi partileri ve STK'leri işaret eden Erbakan, "Şehitlerimizin kanlarıyla vatan yaptığımız bu topraklarda, teröre asla taviz verilmeyecek, milletimizin birlik ve beraberliği daima korunacaktır" dedi.

Erbakan'ın paylaşımı şöyle: