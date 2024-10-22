Erbakan'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki: "Teklif değil, tahayyül dahi edilemez"
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ın TBMM'de örgütü lağvettiğini açıklaması ve karşılığında 'umut hakkından faydalanması' gerektiğine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Erbakan, "Böyle bir şey teklif değil, tahayyül dahi edilemez" dedi.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM kürsüsünden örgütün lağvedildiğini açıklaması gerektiğine yönelik konuşmasına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbakan, bunun 'tahayyül bile edilemeyeceğini' belirtti.
Öcalan'ın Kürtleri temsil etmediğini, muhataplık için siyasi partileri ve STK'leri işaret eden Erbakan, "Şehitlerimizin kanlarıyla vatan yaptığımız bu topraklarda, teröre asla taviz verilmeyecek, milletimizin birlik ve beraberliği daima korunacaktır" dedi.
Erbakan'ın paylaşımı şöyle:
Devlet Bahçeli’nin, terörist başı Abdullah Öcalan’ın İstiklal Harbimizi yürütmüş olan TBMM’de konuşmasına yönelik teklifi, milletimizin terörle mücadelesine ve şehitlerimizin aziz hatırasına ağır bir darbedir. Böyle bir şey teklif değil, tahayyül dahi edilemez.— Dr. Fatih Erbakan (@erbakanfatih) October 22, 2024
Eğer bir…