Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erbakan'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki: "Teklif değil, tahayyül dahi edilemez"

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ın TBMM'de örgütü lağvettiğini açıklaması ve karşılığında 'umut hakkından faydalanması' gerektiğine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Erbakan, "Böyle bir şey teklif değil, tahayyül dahi edilemez" dedi.

Güncel
  • 22.10.2024 15:58
  • Giriş: 22.10.2024 15:58
  • Güncelleme: 22.10.2024 16:06
Kaynak: Haber Merkezi
Erbakan'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki: "Teklif değil, tahayyül dahi edilemez"

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM kürsüsünden örgütün lağvedildiğini açıklaması gerektiğine yönelik konuşmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbakan, bunun 'tahayyül bile edilemeyeceğini' belirtti.

Öcalan'ın Kürtleri temsil etmediğini, muhataplık için siyasi partileri ve STK'leri işaret eden Erbakan, "Şehitlerimizin kanlarıyla vatan yaptığımız bu topraklarda, teröre asla taviz verilmeyecek, milletimizin birlik ve beraberliği daima korunacaktır" dedi.

Erbakan'ın paylaşımı şöyle:

Erdoğandan Bahçelinin sözlerine destek: "Kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz"
Bahçeliden Abdullah Öcalan çağrısı: Tecridi kaldırılsın, gelsin Mecliste konuşsun
BirGün'e Abone Ol