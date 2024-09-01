Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'na keşke destek vermeseydim dediğiniz oldu mu?" sorusuna yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a İstanbul Suriçi Grubu’nun düzenlemiş olduğu toplantıda 'Cumhur İttifakına keşke destek vermeseydim dediğiniz oldu mu?' sorusu yöneltildi.

Erbakan, “Aslında yanlışlardan dönülmesi için onlara bir zeytin dalı uzatmış olduk. İyi niyetle bir adım attık. O nedenle şimdi bunu atmasaydık kendimizi sorunlu hissedebilirdik. Ama şimdi en azından artık vebalimiz kalmadı. Tabiri caizse bizden günah gitti. Biz elimizden geleni yaptık. O nedenle bir pişmanlığımız yok” dedi.

Yeniden Refah Partisi, 'Geleneksel Suriçi İstanbul Toplantıları’nı Fatih Vatan Caddesi’ndeki bir otelde gerçekleştirdi. Toplantıya Genel Başkan Fatih Erbakan ve çok sayıda partili katıldı. Açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Fatih Erbakan iktidarın ekonomik politikalarını eleştirdi.

"ASGARİ ÜCRETİ NEDEN YÜZDE 100 ARTTIRMIYORLAR?"

Emeklilerin büyük bir kısmı, asgari ücretlilerin de tamamının açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Fatih Erbakan şunları söyledi:

“Türkiye’de yapılan araştırmalar şunu gösteriyor; Türkiye’de halkın yüzde 45’i açlık sınırının altında, yüzde 85’i de yoksulluk sınırının altında. Neden böyle? Çünkü devlet emekliye, memura merhum Erbakan hocamızın 54’üncü hükümet döneminde yaptığı gibi yüzde yüz maaş zammı verecek imkanı bulamıyor. Bizim kaynaklarımız bu kadar, ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız, bekara eş boşamak kolaydır, muhalefet bol keseden atıyor ama imkan yok, kaynak yok biz bunu veremeyiz’ diyorlar. Asgari ücreti neden rahmetli Erbakan hocamızın döneminde olduğu gibi yüzde 100 arttırmıyorlar. Asgari ücreti arttırırsak bu sefer işveren mağdur olacak. İşverenin mağdur olmaması için onun da şartlarını iyileştirecek adımlar atın devlet olarak. Vergileri azaltın, onlara hibede bulunun, teşvikte bulunun. Yine karşımıza ‘efendim kaynağımız yok. Bunlara verecek imkanınız yok’ Asgari ücret, emekli memur bu durumda, peki çiftçi, köylü yine bu yüzde seksen beşin içerisinde önemli bir yer oluşturan çiftçinin, köylünün durumu ne durumda? Yaş çay alıp fiyatını 17 lira olarak açıklıyor devlet. 2 lira da desteklemesi var 19 lira. Maliyet ne kadar? 18 lira. 18 ila 20 lira arasında bir maliyet çıkacak. Siz alım fiyatını 19 lira veriyorsunuz. Neden otuz lira vermiyor? ‘Benim devlet olarak böyle bir parayı verecek imkanım yok. Bu fiyattan çayı alamam.’ Neden Erbakan Hocamızın 54’üncü hükümette yaptığı gibi çiftçiye ‘Sen ne üretirsen üretilen devlet olarak alacağım. İstediğin kadar yeter ki üret’ demiyor? Tüccara, çok uluslu şirketlere, çiftçiyi mahkum ediyor?”

"MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALDIRILDI"

Çiftçiye yeterli desteğin verilmediğini söyleyen Erbakan şöyle devam etti:

“Bir de üstüne Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2025 itibarıyla çiftçiye yapılan mazot ve gübre desteği kaldırılıyor. Ve 17 ürüne verilen prim desteği kaldırılıyor. Neden böyle? ‘Efendim bizim devlet olarak imkanımız yok. Bunu veremiyoruz’ Neden imkanımız yok? Bu paralar nereye gidiyor? Biz yıllardan beri tarımsal sulamada kullanılan elektriğe indirim yapın diyoruz. Tam tersine elektriğe zam yapılıyor. Tarımda kullanılan mazottan vergi almayın diyoruz. Tam tersine mazotun vergisi arttırılıyor. Neden? Çünkü benim devlet olarak bu vergiyi toplamam lazım. Milletin tabiri caizse sıkıp suyunu çıkarmam lazım. Neden? Çünkü para lazım, imkan yok. Paralar nereye gidiyor?”

"5 TANE HOLDİNGE 10 SENEDE 128 KEZ VERGİ MUAFİYETİ YAPILMIŞ"

Milyarlık ihalelerin, ihalesiz bir şekilde pazarlık usulüyle sadece belli firmalara verildiğini söyleyen Fatih Erbakan, “Bakıyoruz, Kore’de Türkiye’nin 5’te 1’i maliyette aynı uzunlukta, aynı kalitede bir köprü yapılmış, bir tünel yapılıyor Çin’de aynı tüneli yapmışlar, aynı uzunlukta bir bakıyorsunuz Türkiye’nin 8’de 1’i maliyette. Korkunç bir kaynak aktarımı. 3 dolarlık iş 10 dolara ihale ediliyor. 10 dolarlık iş 20 dolara ihale ediliyor. Bütün bu kaynaklar aktarıldıktan sonra bu ihaleleri alan holdinglere deniliyor ki, ‘Efendim siz zahmet edip vergi ödemeyin, sizden vergi de almayacağız’ Bu sene 1.65 trilyon lira vergi muafiyeti yazmışlar bütçeye. Bu 1.65 trilyonun çok çok önemli bir kısmı bir avuç imtiyazlı holdinge yapılan vergi muafiyeti. 5 tane holdinge 10 senede 128 kez vergi muafiyeti yapılmış. Bu 128’in sadece bir tanesi 2022 Eylül ayında resmi gazetede var. Sadece bir holdingin bir kalemde 1 milyar dolar vergi borcunu siliyor. Vergi muafiyetini devlet yapsın, biz de zaten yapacağız ama biz, çiftçiye, köylüye, dar gelirliye, küçük esnafa, Kobi’ye, vatandaşa yüzde 85’lik kesime yapacağız. Madem bizim trilyonluk vergi muafiyetleri yapacak devlet olarak imkanımız varsa, bunu 5 tane holdinge değil, bin tane sanayiciye, 10 bin tane Kobi’ye, 100 bin tane çiftçiye bölelim onlara bu vergi muafiyetini yapalım” diye konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLEDİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Konuşmaların ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Erbakan, 14 Myayıs 2023’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı desteklediği için pişman olup, olmadığı yönündeki soruya şu cevabı verdi:

"Bize Yeniden Refah Partimizi kurduktan itibaren yıllarca hep bunları anlattığımız zaman dediler ki ‘efendim Erbakan Hocanın yetiştirdiği bir Cumhurbaşkanımız var. Refah Partili eski Milli Görüşçü ve şu anda iktidardalar. Ve sizin bu anlattıklarınızı onlarla beraber hayata geçirseniz, onlara bunları söyleseniz, onlar bunları icra etseler bir an evvel daha çabuk olmaz mı? Siz Yeniden Refah Partisi olarak ayrı tek başınıza çalışıp iktidara gelip yıllar sonra bunları uygulayana kadar, hazır bu Erbakan Hocanın talebeleri, öğrencileri iktidardalar, onlarla birlikte bunu gerçekleştirin’ Biz de aslında 14 Mayıs'taki bu ittifak teklifini bu minvalde değerlendirdik. Dedik ki ‘peki bizim ittifaka girmek için herhangi bir şartımız yok. Milletvekilliği, bakanlık veya herhangi bir başka dünyalık çıkar beklentisi içerisinde değiliz. Bizim yıllardır anlattığımız, bizim de Erbakan Hocamızdan aslında aldığımız, Milli Görüş'ün yıllardır ortaya koyduğu bu hususlarda bir adım atarsanız eğer seçilmeniz halinde, biz de destek olalım. Bizim şartımız budur’ dedik. Hatta önce bu kabul edilmediği için biz kendi Cumhurbaşkanı adaylığımızı ilan ettik ve imzaları toplamaya başladık. Sonradan ‘peki kabul ediyoruz’ denildiği için bu adaylığı geri çektik. ‘Madem öyleyse bir mutabakat imzalayalım’ dedik. Bunlar imzalandı. Bunları uygulamalarının takipçisi olacağımızı söyledik. Ve böylece aslında bu yanlışlardan dönülmesi için onlara bir zeytin dalı uzatmış olduk. Ve ‘Hem de milletin hayrına bir işe vesile olmuş oluruz. Bunlar uygulanırsa milletin faydasına olur. Bir an evvel uygulanmış olsun. 2028’de 2033’te uygulanacağına şimdi 2023’te uygulansın’ dedik ve böyle iyi niyetle bir adım attık. O nedenle şimdi bunu atmasaydık kendimizi sorunlu hissedebilirdik. Bu nedenle bir pişmanlık aslında yaşamıyoruz. ‘Eğer biz bu adımı atsaydık böyle bir hayra vesile olur muyduk, bu adımları onlara atmasına vesile olur muyduk’ diye düşünecektik. Ama şimdi en azından artık vebalimiz kalmadı. Tabiri caizse bizden günah gitti. Biz elimizden geleni yaptık. Ama yine de bunlar uygulanmadı noktasındayız. O nedenle bir pişmanlığımız yok. İnşallah artık bundan sonra Yeniden Refah Partimizin iktidarıyla bu hususları bizim uygulamamız nasip olur.”