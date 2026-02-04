Erbakan'dan iktidara erken seçim çağrısı: "Masal anlatmayı bırakın"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, erken seçim çağrısı yaparak iktidara seslendi.

Sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 2026 ikinci toplantı sonrası yapılan basın açıklamasını paylaşan Erbakan, şunları kaydetti:

"Siz hala bildiri mi yayımlıyorsunuz? Aralık enflasyonu yüzde 0,89, ocak enflasyonu yüzde 4,84. Bu rakamların içinde TÜİK var, manipülasyon var, dezenformasyon var; yapılacak maaş zamlarını düşük tutarak halkın ekmeğiyle oynamak var. Ama siz halka dezenflasyon hikayesi anlatıyorsunuz. Aynı yanlışları tekrarlayarak farklı sonuçlar alamazsınız. Masal anlatmayı bırakın ve bir an önce erken seçim kararı alın."

Erbakan, geçen hafta yaptığı açıklamada 2027 yılının sonbaharında erken seçim beklediğini söylemişti.