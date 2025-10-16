Erbakan'dan MHP'lilere cevap: Biz onlardan ileri seviyedeyiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, beraberindeki heyetle birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Erbakan ve Arıkan, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erbakan görüşmede ülke ve bölge gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. Arıkan da Yeniden Refah Partisine iadeiziyarette bulunduklarını aktararak, "Önümüzdeki süreçte beraber neler yapılabilir, hangi yoldan gidilirse Türkiye'deki gidişatı düzeltiriz? Bunların müzakeresi Sayın Genel Başkanla, kıymetli heyetiyle yapıldı." dedi.

İTTİFAK SÖZ KONUSU MU?

Fatih Erbakan, ittifak olasılıklarıyla ilgili soru üzerine, "Seçime daha çok uzun bir zaman var. Türkiye'de şartlar, dengeler, gündem çok hızlı bir şekilde değişiyor. Siyasi aritmetik, siyasi atmosfer çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bugünden bir ittifak yapalım veya yapmayalım değil; ama seçime yönelik olarak birlikte neler yapabiliriz, iki parti seçim öncesindeki dönemde de hem Meclis'te hem Meclis dışında birlikte neler yapabiliriz; bununla ilgili olarak görüşmelerimizin daha sık, daha yoğun bir şekilde devam etmesi noktasında bir görüş birliğine varıldı" dedi.

Mahmut Arıkan ise "Seçimler 2027 yılında yapılacak gibi duruyor. 2027'ye kadar siyasette birçok dengenin değişeceğini düşünüyorum. Milli Görüş geleneğinden gelen siyasi partilerin sık sık bir araya gelmesi, ülkedeki ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirebilmesini kıymetli buluyorum. Önümüzdeki dönemde iktidar partisine oy veren seçmenlerin 'Başka kim var ki oy verelim?' sorusuna cevap verebilecek adresleri oluşturmanın gayretinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"MHP’DEN GELEN TEPKİLERİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Ekim’de söylediği "İmralı'ya fikri ortaya atan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gitsin" sözlerinin ardından MHP'den gelen tepkilere ilişkin, "MHP kanadından gelen tepkileri anlamakta zorlanıyoruz. Bir defa, eğer İmralı'ya gidip görüşme yapmak bu kadar kötü bir şey ise, neden Sayın Bahçeli sürekli 'İmralı'ya gidilsin, görüş alınsın görüşme yapılsın' diyor aylardır. Kötü bir şey değilse, İmralı ile görüşmek gerekliyse, makul ise, uygun bir durumsa, öyleyse bu tepkileri neden veriyorsunuz? Bizim söylediğimiz gayet nezaket çerçevesinde Sayın Bahçeli'nin gidip bu görüşmeyi yapmasına yönelikti" dedi.

"652 BİN ÜYEYLE MHP’DEN ÜYE OLARAK DAHA İLERİDEYİZ"

Kendilerine “küçük parti” denilmesini eleştiren Erbakan “Küçük partiler diyorlar ama biz Yeniden Refah Partisi olarak 652 bin üyeyle MHP'den üye olarak daha ileri seviyedeyiz. 31 Mart seçimlerinde de aldığımız yüzde 7'lik oy oranıyla, MHP'den daha yüksek bir oy aldık." dedi.

"TRUMP'IN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ BİR ANLAŞMAYA TEMKİNLİ YAKLAŞMAK GEREKİR"

Mısır'da yapılan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ni değerlendiren Erbakan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gazze'de, Filistin'de ve İslam aleminde yaşanan problemlerin asıl gerçek çözümü, Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'nin kurulması. Bunların sahip olduğu zenginliklerin yaptırım gücü olarak kullanılması ve Siyonizme İsrail'in anladığı dilden cevap verilmesi lazım. Burada anladığı dilden cevap derken onlara bomba yağdırmak ya da onlarla savaşmak anlamında söylemiyorum. Biz, İslam ülkeleri olarak dünyadaki doğalgazın yüzde 25'ine sahibiz, dünya su kaynaklarının yarısına sahibiz. Doğal, petrol ve suyu bir yaptırım gücü olarak kullanırsak bu zulmü durdurmaktan başka çareleri kalmayacaktır. Trump'ın öncülüğündeki bir anlaşmaya temkinli yaklaşmak gerekir. Çünkü hedeflerinin Gazze'deki Müslümanları oradan geri çıkarmak ve orayı çeşitli ahlaksızlıkların merkezi haline getirmek olduğunu ağzıyla söyledi. O nedenle bu planla ilgili temkinli yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Tarafların son derece dikkatli olması gerektiğini ifade ediyoruz."

"AFLARLA İLGİLİ HALK OYLAMASINA BAŞVURULSUN"

Gündemdeki “af” konusuna da değinen Erbakan şunları söyledi:

"Afla ilgili olarak Türk Kürt kardeşliği Milli Görüş'ün 50 senedir ortaya koyduğu bir tezdir. İslam kardeşliği, ümmet kardeşliği çerçevesinde Türkiye'de tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet anlayışı içinde beraberlik çok önemlidir. Bu noktada barış, kardeşlik ve dostluk olmasını istiyoruz. Silahların susması gerekiyor. Ama şehitlerimizin anısına halel getirecek, gazilerimizi üzecek, toplum vicdanına yara açacak bazı düzenlemelerin yapılmasının uygun olmadığını ifade etmek istiyorum. Sürecin sonunda yapılacak kanunlarla ilgili, çıkarılacak aflarla ilgili halk oylamasına başvurulsun. Milletin, şehit ailelerinin ve gazilerimizin onay vermediği bir adım atılmamış olsun."