Erbaş, Din Şurası Bildirgesi'ni açıkladı: Sahih dini bilgi içeren chatbotlar geliştirilmeli

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 7. Din Şurası'nın sonuç bildirgesini açıkladı. Şuranın, "Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri: Etkililik-Verimlilik-Sürdürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirildiğini anımsatan Erbaş, 328 katılımcıyla, 5 tematik komisyonda eşzamanlı düzenlenen oturumlar sonucunda alınan kararları açıkladı.

Diyanetin, bilginin üretimi, paylaşımı ve hizmetlerinin sunumunda yeni teknolojilerden yararlanması gerektiğinin söyleyen Erbaş, "Başkanlık tarafından sunulan içerikler, yapay zeka algoritmaları dikkate alınarak yeniden planlanmalı ve kullanıcıların dini konularda bilgi edinebilecekleri sahih dini bilgileri içeren ve kültürel hassasiyetleri gözeten yapay zeka chatbotlar geliştirilmelidir" dedi.

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"Dijital mecraların, uyuşturucu, kumar, şiddet gibi bağımlılık türlerinin, istismarın, cinsel sapmanın yayılmasında uygun zemin oluşturabileceğini" savunan Erbaş, bunlarla mücadeleye yönelik stratejilerini güçlendirmesi, bu hususta kurumlar arası işbirliğine dayalı çok disiplinli çalışmalar yürütmesi gerektiğini söyledi. Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dini, ahlaki, kültürel değerlerimize, fıtrata ve geleceğimize yönelik ciddi tehdit oluşturan 'cinsiyetsizleştirme' ve sapkın oluşumlara karşı toplumun bilinçlendirilmesi, fıtrat temelli aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmalı, buna yönelik etkin çalışmalar yürütülmelidir."