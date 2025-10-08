Erbaş gitti, Audi’si kaldı: Cami altından vakıf otoparkına

Diyanet İşleri Başkanı eski başkanı Ali Erbaş’ın eski lüks makam aracı Audi A6, Diyanet Vakfı iştiraki TEYAŞ üzerinden alındı. Yalnızca bir ay kullanılan araca yönelik Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş, “Hocam bu bize dar” dedi. Seher Erbaş’ın tavsiyesi üzerine araç A6'nın yanına A8 de eklendi. BirGün’ün Audi A8 haberlerinin ardından kamuoyunda oluşan tepki nedeniyle araç, iade edilmek zorunda kalındı.

Erbaş’ın kullandığı süre boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı binasının altındaki kapalı otoparkta bulunan araç, iade açıklamasının ardından, başkanlığın 150 metre ilerisinde bulunan Ahmet Hamdi Akseki Camii’nin altında yer alan üç katlı otoparkın özel bir bölümüne çekildi.

AUDİ NE OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 18 Eylül’de bayrak değişikliği yaşandı. Ali Erbaş’ın yerine başkanlık koltuğuna Safi Arpaguş oturdu. Arpaguş, başkanlık envanterindeki TOGG ve Passat’ı makam aracı olarak kullanmaya karar verdi. Arpaguş’un kararının ardından, “Audi A8 ne olacak?” sorusu bir kez daha gündeme geldi. Erbaş döneminde, tepkiler üzerine Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin otoparkına çekilen aracın, cami otoparkından da alındığı öğrenildi. Diyanet kaynaklarının iddiasına göre araç, 18 Eylül’den kısa bir süre önce Diyanet Vakfı iştiraki TEYAŞ’ın Gaziosmanpaşa'da (GOP) bulunan bir otoparkına park edildi.

“VAKFA NEŞTER ATILMALI”

Diyanet kaynakları, “Yeni Başkan, Diyanet Vakfı ve şirketleri ile son dönemlerde adı birçok yerde geçen Müsdav'a bir an önce neşter atmalı” diye konuştu.