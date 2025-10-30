Erbaş gitti, bir şey değişmedi: Diyanet'ten yine skandal hutbe

Tüm camilerde yarın cuma namazında okunacak hutbe yayımlandı. "Ailede Huzurun Kaynağı: Merhamet ve Muhabbet" konulu hutbede yine skandal ifadeler kullanıldı.

Dİyanet İşleri Başkanlığı'nda geçen ay başkan değişikliği yaşanmış. Ali Erbaş gitmiş, yerine Safi Arpaguş gelmişti. Ancak Dİyanet'te değişen bir şey olmadığı bu haftaki hutbeyle belli oldu.

Daha önce defalarca skandal hutbeler yayımlayan Diyanet'in bu haftaki hutbesinde de skandal hutbeler yer aldı.

"FITRATIMIZA UYGUN OLMAYAN BİR TAKIM İÇERİKLER"

Hutbede şu ifadeler yer aldı: "Büyük emek ve umutlarla kurulan aile yuvalarımız bugün nice tehditlerle karşı karşıyadır. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler, aile yapısını bozmaya çalışmakta, özgürlük bahanesiyle gayr-ı meşru birliktelikler aile olarak sunulmaktadır. Ailemizin ve toplumumuzun istikbali, devletimizin bekası, millet varlığımızın teminatı olan çocuklarımız külfetmiş gibi gösterilmektedir. Anne ve babalar, nine ve dedeler ise rahatlık ve konfor gerekçe gösterilerek yalnızlığa ve ilgisizliğe mahkûm edilmektedir. Dijital mecralarda fıtratımıza uygun olmayan bir takım içerikler; bazı sinema, dizi, reklam ve televizyon programları ile aile yapımız yıkıcı etkilere maruz bırakılmaktadır. Ancak şunu bilelim ki, bütün bu olumsuzluklar karşısında asla çaresiz değiliz. Bu sorunların çözümü; Kur’an-ı Kerim’in rahmet yüklü mesajları ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in örnek ahlakıyla yoğrulan özümüze dönüşte saklıdır.

MİRAS HAKKINDAN GİYİME KADINLAR HEDEFTE

Diyanet 1 Ağustos tarihli hutbesinde kadınların kılık-kıyafetine karışmış ve hutbeyi dinleyenlere de karışmalarını telkin etmişti.

15 Ağustos tarihli hutbede de yine kadınları hedef almış ve “kız çocuklarının mirasta Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmamasının kul hakkı olduğunu” ifade etmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 Eylül tarihli hutbede ise öğrencilerin, okullarda zorunlu olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini önemsemesi gerektiğini belirtti.