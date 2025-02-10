Erbaş haramdan koruyormuş!

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki promosyon tartışması, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılım bankası ısrarı nedeniyle halen devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında 100 bin üyesi olan Diyanet-Sen'in başlattığı imza kampanyasına yoğun destek verildiği belirtiliyor.

BAŞKANLIKTA GÜNDEM PROMOSYON

Türk Diyanet Vakıf-Sen, Diyanet Birlik-Sen, Öz Büro İş Sendikası gibi Diyanet içinde örgütlü sendikaların eylemlerinin, “Oturma eylemi” boyutuna taşınması planlanıyor. Başkanlık koridorlarında, “Diyanet yetkilileri, henüz ihale süreci olmadan katılım bankalarını davet ederek, ‘Sizinle çalışmak istiyoruz’ dedi” iddiası konuşuluyor. Diyanet İşleri Ali Erbaş’ın, katılım bankası ısrarını, “Ben 150 bin personeli haramdan koruyorum” şeklinde açıkladığı da öne sürülüyor.

YÖNETİM VE SİYASET KAYITSIZ

Diyanet İşleri Ali Erbaş’ın ısrarına ilişkin BirGün’e konuşan başkanlık personeli, şunları söylüyor:

"Faizli bankalara bağış parasının yatırılmasına onay veren Diyanet yönetimi, personelinin promosyonuna müdahale ederek personeli mağdur ediyor. Daha önceki promosyon sorununu siyasette bir tek Sayın Özgür Özel dile getirdi. Bu sorunun çözümü için protestolar, basın açıklamaları ve siyasilere ziyaretler yapıldı. Ancak Diyanet yönetimi de görüşülen siyasiler de sorunu şu an soruna kayıtsız kalıyor.

Türkiye genelindeki 150 bin Diyanet çalışanı ve ailelerini düşündüğümüzde, bunun siyasi sonucu da olacaktır. Güya faiz hassasiyeti ile personelini mağdur eden Diyanet İşleri Başkanı’na ses çıkarmayan siyasilere, Diyanet çalışanları ve aileleri zamanı geldiğinde cevabını verecektir."