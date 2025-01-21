Erbaş korkularını yendi: Diyanet’e yeni araçlar

Aralarında icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı 130,1 milyar TL’lik 2025 yılı bütçesiyle geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı, fahiş harcamalarıyla da Türkiye’deki israfın sembolü haline geldi. Yurttaşa verdiği, “Az ile yetinin” öğütlerine karşın yurt dışı gezileri ve beş yıldızlı otel toplantılarından vazgeçmeyen başkanlığın içinde bulunduğu durum, Audi A8 gündemiyle iyice tartışmalı bir hâl aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Diyanet İşleri Başkanı’na Audi’yi çok gördüler” sözü başkanlıkta uzun süredir devam eden araç tartışmalarını başka bir boyuta taşıdı. Erbaş’ın, Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'den kalan aracı kullandığını, aracın lastiğinin bir seyahatin dönüşünde patladığını ve yerine alınan Audi almak zorunda kaldıklarını öne sürdüğü konuşması büyük tepki topladı.

Başkanlığa yönelik tartışmalar devam ederken 2025 yılı yatırım programında yer alan, “Diyanet’e yeni araç” detayı dikkati çekti. Diyanet’in yatırımları arasında yer alan, “Taşıt alımı” yatırımı, “Yeni proje” olarak sıralandı. Diyanet’in, “Yeni projesi” olarak tanımlanan taşıt alımı için 2025 yılı bütçesine 13 milyon TL yatırım ödeneği yazıldı. Ödeneğin, beş adet binek araç ile bir adet minibüs için kullanılacağı belirtildi.

Audi A8 tartışmalarının yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez yerleşkesinde bulunan ve “İhtiyaç durumunda” başkanlık makamının kullanımına sunulan araçların çeşitliliği de dikkati çekiyor. Diyanet’in garajında bulunan lüks araçlar, Ocak 2025 itibarıyla şöyle sıralanıyor:

• İki adet Mercedes

• Bir adet zırhlı Mercedes

• Bir adet kırmızı TOGG

• Bir adet Mercedes Vito