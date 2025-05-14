Erbaş, Papa’nın bindiği aracın yüzüne bakmaz

Haber Merkezi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 29 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri başladı.

Teklif, Diyanet İşleri Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun teşkilat yapısı, görev ve yetkileri, personelinin atama, mali ve sosyal haklarını düzenliyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Papanın bindiği araç Fiat 500, bizimkinin bindiği araç Audi. Dünya’nın en zengin ülkesinin papasının bindiği aracın yüzüne bakmazlar" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın komisyona gelmemesine tepki göstererek, "Kendisini buraya davet ediyorum. Doğrusu budur, parlamentoya itibar böyle kazandırılır" ifadelerini kullandı.