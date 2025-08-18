Erbaş tüm tuşlara basıyor: Tartışmalı hutbeler koltuk için

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 17 Eylül 2021 tarihinde ikinci defa Diyanet İşleri Başkanlığı’n atandı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın beş yıllık ikinci döneminin sonuna geldi. 17 Eylül’de görev süresi dolacak Ali Erbaş’ın, üçüncü kez görev alabilmek için “Tüm tuşlara bastığı” belirtildi.

BirGün’e konuşan Diyanet kaynakları Ağustos 2021’de, Ali Erbaş’ın ilk döneminin tamamlanmasına kısa süre kalan tartışmaların bir benzerinin Ağustos 2025’te de yaşanmasının tesadüf olmadığını savundu. Diyanet personeli, kamuoyunda tartışma yaratan hutbelerin, görev süresinin sonlarına doğru arttığına dikkati çekti.

TARTIŞMALI HUTBELER

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 1, 8 ve 15 Ağustos tarihlerinde yayımladığı üç hutbede kadınların giyim özgürlüğü ve miras hakkı hedef alınırken tatil kültürüne yönelik de tartışmalı ifadeler kullanıldı. 1 Ağustos’ta camilerde okutulan “Hayâ: Allah’ın Emri, Fıtratın Gereği” başlıklı cuma hutbesinde, “Kısa giysiler ve şeffaf kıyafetler giyilmesi, nerede ve hangi amaçla olursa olsun Allah’ın örtünme emrini ihlaldir, haramdır” denildi. 8 Ağustos tarihli hutbede ise tatilde başta anne ve baba olmak üzere akrabaların ziyaret edilmesinin daha doğru olacağı savunuldu. 15 Ağustos tarihli hutbede ise Diyanet, kadınların miras hakkını, “Kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır” ifadesiyle hedefe koydu.

SONA DOĞRU

Diyanet’in hemen her tartışmalı hutbesi, Türkiye’nin kritik sorunlarının konuşulmasına birkaç günlüğünü de olsa engel oldu. Diyanet personeli, kamuoyunun dikkatini başka bir yöne çeviren hutbelerin, Ali Erbaş’ın görev süresinin tamamlanmasına yakın arttığına vurgu yaptı.

ENKAZ EN BÜYÜK MİRAS

Türkiye’nin ekonomi başta olmak üzere, kangren halini alan çok sayıda sorunu bulunduğuna dikkati çeken Diyanet kaynakları, şunları söyledi:

“Gündemin sorunlardan uzaklaşması, en çok iktidarın işine gelir. Başkan Erbaş, 17 Eylül’de sona erecek görev süresinin uzaması için tüm tuşlara basıyor. Oysa makamlar geçicidir ve bunu en iyi bilmesi gereken kişi Diyanet İşleri Başkanıdır. Koltuk uğruna toplumun sinir uçlarıyla oynamak da kul hakkına girmektir. Erbaş, miras hutbesi ile bir kez daha tartışma yaşanmasını sağladı. Başkanın kurumda büyük bir enkazı miras bırakacak.”