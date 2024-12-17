Erbaş ve Altun kasayı boşalttı: İletişim ve Diyanet’ten 91,6 milyar TL

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın Ocak-Kasım 2024 dönemi harcamaları hesaplandı. 2024 yılı için merkezi bütçeden 92 milyar 44 milyon TL ödenek alan Diyanet İşleri Başkanlığı, 11 ayda rekor harcamaya imza attı. 2024 yılı bütçesi 4 milyar 904 milyon TL olan İletişim Başkanlığı da kasayı 11 ayda boşalttı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin Ocak-Kasım 2024 dönemi harcamaları kamuoyu ile paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan harcama istatistikleri, Ali Erbaş başkanlığındaki Diyanet İşleri Başkanlığı ile Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı’nın fahiş harcamalarını 2024 yılına da taşıdığını ortaya koydu.

DİYANET’E ÖDENEK YETMEYECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ocak-Kasım 2024 döneminde, 91 milyar 578 milyon TL harcadığı bildirildi. Toplam 92 milyar TL’lik 2024 yılı bütçesinin tamamına yakınını 11 ayda harcayan başkanlık, yılın sonunda ödenek üstü harcamaya imza atacağının sinyalini de verdi. Başkanlığın 91,5 milyar TL’lik Ocak-Kasım 2024 dönemi harcaması, aylara göre şöyle sıralandı:

• Ocak: 9 milyar 726 milyon TL

• Mart: 7 milyar 454 milyon TL

• Mayıs: 7 milyar 474 milyon TL

• Temmuz: 8 milyar 927 milyon TL

• Eylül: 9 milyar 6 milyon TL

• Kasım: 8 milyar 627 milyon TL

İLETİŞİM REKORA İMZA ATACAK

Benzer bir tablo İletişim Başkanlığı’nın harcamalarında da yaşandı. Başkanlık, 4 milyar 904 milyon TL’lik 2024 yılı bütçesinin büyük bölümünü 11 ayda tüketerek kasada yalnızca 59 milyon TL bıraktı. En yüksek harcamaya 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin gerçekleştirildiği mart ayında imza atan ve 2024 yılı harcamasıyla kendi harcama rekorunu kırmaya hazırlanan başkanlığın 4,9 milyar TL’lik 11 aylık harcaması, bazı aylara göre şöyle paylaştırıldı:

• Ocak: 278 milyon 862 bin TL

• Mart: 913 milyon 776 bin TL

• Mayıs: 716 milyon 738 bin TL

• Temmuz: 260 milyon 54 bin TL

• Eylül: 274 milyon 591 bin TL

• Kasım: 501 milyon 581 bin TL