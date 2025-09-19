Erbaş’a 101 bin TL emekli maaşı

17 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Ali Erbaş, başkanlıkta iki dönemini tamamladı. 18 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ali Erbaş’ın yerine Diyanet İşleri Başkanlığı’na Safi Arpaguş getirildi. “Arkasında koca bir enkaz bırakan” Ali Erbaş’ın görevini tamamlamasının ardından gözler, Erbaş’ın emekli maaşına çevrildi. Erbaş’ın, emekli maaşının 100 bin TL’yi aşacağı, milyonlarca lira da emekli ikramiyesi alacağı belirtildi.

SÜPER EMEKLİ

Görev süresi uzatılmayan Ali Erbaş, “Süper emekliler” kategorisine girmeye hak kazandı. Erbaş’ın emekli maaşı 101 bin TL olarak hesaplandı. Öte yandan Erbaş’a, emekli olmaya karar verirse 2,3 milyon TL ile 2,7 milyon TL arasında emekli ikramiyesi de verileceği bildirildi. 17 Eylül 2017–18 Eylül 2025 dönemini kapsayan Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı dönemi, çok sayıda tartışma ile anılıyor. Erbaş’ın Eylül 2017 itibarıyla söylemleri ile çelişen eylemleri ve tartışmalı uygulamalarından bazıları şöyle sıralanıyor:

• "İki milyon hacı adayı hacca gitmek için sıra bekliyor" dedi, eşini ve akrabalarını defalarca kurasız hacca götürdü.

• "Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz" dedi, Audi A8 alarak makam aracı sayısını altıya çıkardı.

• İsrail’in Gazze saldırılarının ardından, "Zalimlere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak da haramdır" dedi ancak damadının İsrail destekçisi bir firmanın bölge sorumlusu olduğunu ortaya koyan haberlere tek kelime açıklama getirmedi.

• "Haksızlık zulümdür. Kul hakkına riayet etmek, Cenab-ı Hakk'a olan imanımızın gereğidir" dedi, şartları tutarak Beykoz'u tercih eden 50 müftü varken şartı tutmayan damadının atanmasına onay verdi.

• Ali Erbaş "İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturuyoruz" diyerek yüzden fazla yurt dışı seyahatine çıktı, başkanlığını yaptığı kurumun kurucusunun 11 km yakınındaki mezarına bir Fatiha okumak için gitmedi.

• "Kamu hakkını ihlal etmek çok büyük bir vebaldir" dedi, 2015 yılında Yeni Şafak Gazetesi’nde yazdığı yazıları, Diyanet İşleri Başkanı olduktan sonra Ramazan Günlükleri adı altında devlet bütçesinden bastırdı.

• "Müslüman, her alanda kamu hakkına riayet etmelidir" dedi, ışık operatörü olan kayınbiraderi Enver Başer'i kendisine müşavir atayıp bir gün bile işe gelmeden emekli olmasını sağladı.

• "Müslüman, işine özen gösterir, devlet malını gözü gibi korur" dedi, 15 milyon TL’den fazla kamu zararına yol açan Hadislerle İslam eserindeki basım hatasının üstüne gitmedi.