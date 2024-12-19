Erbaş’a yakın, halka ise çok uzak milletvekili

Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarının bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurul kürsüsüne çıkan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, konuşma süresini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı savunmak için kullandı.

Diyanet üzerinden İslam'a topyekun bir saldırı olduğunu iddia eden Yıldırım, “Diyanetimizin yanındayız, dinimizin yanındayız, hocamızın yanında, imamımızın yanında, müftümüzün yanındayız” dedi. Yıldırım, Erbaş’la ilgili haber yapan gazetecileri de “Haçlı artığı” diyerek hedef tahtasına oturttu. TBMM kürsüsünü Erbaş’ı savunmak için kullanan Yıldırım’ın TBMM karnesi ise dikkati çekti. Yıldırım’ın, Meclis’in hiçbir yasama faaliyetine katılmadığı belirlendi.

MHP Milletvekili Yaşar Yıldırım, 2 Haziran 2023 tarihinde yemin etmek için TBMM Genel Kurul kürsüsüne adım attı. Milletvekili yemini ettikten sonra altı ay boyunca Meclis Genel Kurulu'nda söz almayan Yıldırım, 22 Aralık 2023 tarihindeki bütçe görüşmelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi üzerinde konuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı propagandası yapan Yıldırım, Aralık 2023’ten tam bir yıl sonra, Aralık 2024’te bir kez daha kürsüye çıkarak yine Diyanet üzerine konuşma yaptı.