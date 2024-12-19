Erbaş’a yakın halka uzak: MHP’li milletvekili Meclis’te suspus

Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarının bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurul kürsüsüne çıkan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, konuşma süresini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı savunmak için kullandı.

Diyanet üzerinden İslam'a topyekun bir saldırı olduğunu iddia eden Yıldırım, “Diyanetimizin yanındayız, dinimizin yanındayız, hocamızın yanında, imamımızın yanında, müftümüzün yanındayız” dedi. Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yapan gazetecileri de “Haçlı artığı” diyerek hedef tahtasına oturttu.

TBMM Genel Kurul kürsüsünü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı savunmak için kullanan Yaşar Yıldırım’ın TBMM karnesi ise dikkati çekti. Yıldırım’ın, Meclis’in hiçbir yasama faaliyetine katılmadığı belirlendi.

TEK İŞİ DİYANET

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, 2 Haziran 2023 tarihinde yemin etmek için TBMM Genel Kurul kürsüsüne adım attı. Milletvekili yemini ettikten sonra altı ay boyunca Meclis Genel Kurulu'nda söz almayan Yıldırım, 22 Aralık 2023 tarihindeki bütçe görüşmelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi üzerine söz aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı propagandası yapan Yıldırım, Aralık 2023’ten tam bir yıl sonra, Aralık 2024’te bir kez daha kürsüye çıkarak yine Diyanet üzerine konuştu.

TBMM KARNESİ KIRIK

Yalnızca iki kere kullandığı söz hakkını Diyanet için kullanan Yıldırım, tek bir soru önergesi dahi vermedi. Yıldırım öte yandan, hiçbir kanun teklifinin ilk imza sahibi olmadı ve hiçbir kanun teklifine de imza atmadı. MHP'li Yıldırım'ın tek bir araştırma ya da soruşturma önergesi vermediği de öğrenildi.