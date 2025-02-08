Erbaş’ın 27,6 milyonluk özel kalem harcaması

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Özel kalem hizmetleri” kapsamında Ocak-Haziran 2024 döneminde yaptığı harcamalar hesaplandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın her türlü protokol görevi ve törenlerin düzenlenmesini de kapsayan özel kalem hizmetleri için altı ayda harcanan para, 25 milyon TL'yi aştı.

ÖZEL KALEME ÖZEL HARCAMA

Yurttaşa, “İsraftan, lüksten ve şatafattan kaçının” telkinlerinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, “Özel kalem hizmetleri” adı altında da para saçtı. Başkanlığın 2024 yılına yönelik hedeflerinin gerçekleşme oranları ile mali yapısını içeren performans programı, fahiş harcamaları bir kez daha gözler önüne serdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Hizmetleri için 2024 yılında 78 milyon 187 bin TL kaynak ayrıldı. Özel kalem bütçesinden 2024’ün ilk yarısında yapılan harcama ise 27 milyon 613 bin TL oldu. Toplam 27,6 milyon TL’lik harcamanın 22,7 milyon TL’si personel giderlerinden, 2,5 milyon TL’si SGK prim giderlerinden, 2,2 milyon TL’si ise mal ve hizmet alımlarından kaynaklandı.

Diyanet’in özel kalem hizmetleri için 2025 yılında ayrılan kaynak ve 2026 ile 2027 yıllarında kullanılması planlanan kaynak da başkanlığın raporunda paylaşıldı. 2025 için 80 milyon 219 bin TL olarak teklif edilen başkanlığın özel kalem hizmetleri bütçesi, 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla 92 milyon 916 bin TL ve 104 milyon 380 bin TL olarak öngörüldü.

HARCAMA NELERİ KAPSIYOR?

Diyanet’in özel kalem hizmetleri kapsamında ayrılan para, Ali Erbaş’ın resmi ve özel yazışmaları ile her türlü protokol görevi ve törenlerin düzenlenmesi için kullanılıyor. Başkanın yurt içi ve yurt dışı çalışma programlarıyla ilgili gerekli hazırlıklar da özel kalem bütçesinden karşılanıyor. Ziyaretlerinde Ali Erbaş’a refakat edilmesi, yabancı uyruklu ziyaretçiler için ihtiyaç duyulduğunda ziyaretçinin konuştuğu dile göre tercümanların bulundurulması ve Başkanlık Makamının temsil giderleri için gerekli malzemenin temin edilmesi de özel kalem hizmetleri adı altında gerçekleştiriliyor.