Erbaş’ın bayram namazı gündem oldu: Yanlış kıldırdı iddiası

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Bayram Namazı'nı yanlış kıldırdığı öne sürüldü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da gittiği Çamlıca Camii'nde namazı kıldıran Erbaş'ın hatası, cami cemaati tarafından fark edildi.

Namaza katılanlar, tepkisini sosyal medyadan şu ifadelerle gösterdi:

• Çamlıca camide imam yanlış kıldırdı Cumhurbaşkanımız burda imam iyi misin?

• Sayın Cumhurbaşkanı bayram namazı için gittiğiniz caminin namazı kıldıran müezzini bile namazı yanlış kıldırdı sayın Diyanet İşleri Başkanı deftere bakmadan fetva veremiyor. Benim 7 yaşındaki oğlum bile fark etti baba imam namazda yanıldı diyor.

• Hadis inkârına harcadıkları enerjiyi bayram namazı nasıl kılınır diye ufak bir araştırmaya ayırsalardı, bugün cemaatin gözü etrafta acaba imam ne yapacak diye gezinmezdi.

• Bayram namazını Çamlıca camiinde kim kıldırıyor ise yanlış kıldırıyor galiba...!!!