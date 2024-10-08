Erbaş’ın damadı boykotu deldi

Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihindeki Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail, işgali altındaki Filistin topraklarında büyük katliamlar yaptı. Filistin topraklarında yaşananların ardından dünyanın gözü Gazze Şeridi’ne çevrildi. İsrail’in abluka altına aldığı Gazze’de on binden fazla Filistinli katledildi. Batı’nın Siyonist işgale desteğinden cesaret alan İsrail, katliamlarını sürdürdü.

Türkiye’de de milyonlarca yurttaş, İsrail katliamına tepki gösterdi. TBMM de dahil olmak üzere çok sayıda kamu kurumu İsrail menşeili ürünlere yönelik boykot kararı aldı. Yurttaşlar da İsrail menşeili olan ya da İsrail'i destekleyen şirketlerin ürünlerini almayarak boykota destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı da hem açıklamalarıyla hem de Başkan Ali Erbaş’ın sözleriyle yurttaşları boykota davet etti. 6 Ekim’de Taksim Camii önünde açıklama yapan Erbaş, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı işgal ve soykırıma tepki göstererek, saldırıların bir an önce durdurulmasını istedi. Erbaş, İsrail ürünlerine yönelik boykot çağrısını yineleyerek, “Tüm alanlarda boykota devam edilmesi insan olmanın asgari bir gereğidir” dedi.

Her konuşmasında boykot çağrısını anımsatan Erbaş’ın damadının ise boykot listesindeki iki ürünün bölge distribütörlüğünü yaptığı belirlendi. Damat Şirinat’a ait olan ve 2007 yılında kurulan petrol ürünleri ile otomotiv alanındaki şirketin, “İsrail’e destek vermek” ile suçlanan markaların Sakarya’daki temsilcisi olduğu bildirildi. Distribütörlüğün 2011 yılında alındığı, 2012 yılında ise şirketin, “Genel satış performansı Türkiye birinciliği” elde ettiği belirtildi. Öte yandan şirketin, markanın dünyada yalnızca 69 kişiye verdiği, “Elçilik kulüp üyesi” unvanına sahip olduğu da ifade edildi.