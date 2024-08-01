Erbaş’ın eşi haccı beşledi

Toplam 2,5 milyon kişi hac sırası beklerken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş’a ayrıcalık sağlandı. Seher Erbaş’ın, kimi zaman koruma polisini de yanına alarak beş kere kurasız hacca gittiği öğrenildi.

Dev bütçesi ve fahiş harcamalarıyla eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı, hac konusunda yaptığı ayrıcalıklarla da tartışmaların odağına oturdu. Milyonlarca yurttaş hac için sıra beklerken onlarca kişiyi, “mücamele” adı verilen özel vizeyle hacca götüren Diyanet’in bir tartışmalı uygulaması daha belirlendi. VIP umre turu ile adından söz ettiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş, defalarca hacca gitti.

2017 yılında başkanlığa atanan ve Diyanet İşleri Başkanı olarak ilk haccını 2018 yılında yapan Ali Erbaş, gittiği beş hacca eşini de kuraya sokmadan götürdü. Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Erbaş’a eşlik ederek hac görevi için Mekke’ye seyahat etti. Seher Erbaş, 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 salgını nedeniyle hac yapılamadığı için Mekke’ye gitmedi.

EMANET PARALAR

Suudi Arabistan’ın pandemi nedeniyle hac sözleşmelerini askıya almasıyla hacca gidemeyen Seher Erbaş’ın, zaman zaman Suudi Arabistan’a umre için gittiği de bildirildi. Seher Erbaş’ın 2024 yılında ikisi umre, biri hac olmak üzere toplam üç kere Suudi Arabistan’a gittiği belirtildi. Diyanet kaynakları, Ali Erbaş ve Seher Erbaş’ın hac ve umre görevlerinde Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği’nde yalnızca kendilerine tahsisli suit odada kaldığını kaydetti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eşinin hac dönemlerinde servis elemanlarından aşçılara kadar geniş bir kadronun görevli olduğu ve çiftin en özel ikramların yapıldığı yerde konakladığı dile getirildi.

Öte yandan Seher Erbaş’ın, koruması Z.H’yi de Suudi Arabistan’a götürdüğü öne sürüldü. Din İşler Yüksek Kurulu’nun ‘‘Hac kimlere farzdır?’’ sorusuna, ‘‘Hayatında bir defa hac yapmış olan Müslümanın bir daha haccetmesi gerekmez’’ yanıtını verdiğini anımsatan Diyanet kaynakları, şu yorumu yaptı:

“Seher Erbaş, beş defa kurasız hac yaptı. Seher Erbaş’ın Ataşelik’te kaldığı suit oda Mekke’deki en ünlü otelden daha lüks. O otelde bu yıl hac 61 bin 500 riyal idi. Türk parası ile 540 bin TL… Bu ödemelerin yapılıp yapılmadığı meçhul. Vatandaşa vaazlarda, ‘Yalan söylemeyin, emanete hıyanet etmeyin’ tavsiyesinde bulunanlar, kendilerine emanet edilenlere ne derece sahip çıkıyorlar, bakmak gerekir.’’