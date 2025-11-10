Erbaş’ın gölgesi Diyanet’in üzerinde: “Arpaguş’un etrafı sarılıyor” iddiası

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geçen aylarda görevden alınan Ali Erbaş’ın kurumdan elini çekmediği iddia ediliyor. Diyanet kaynakları Erbaş'ın en sadık ekibinin şu anki başkan Safi Arpaguş’un etrafını sardıklarını öne sürdü.

Başkanlık kaynakları "Yeni Başkanın devir teslim töreninde Diyanet'e sekiz yıl boyunca ciddi zararlar veren Ali Erbaş'ın elini öpmesi, ardından bir programda kol kola girmesi başkanlık merkez ve taşra mensuplarını üzmüştür. Atamalarda Erbaş'ın gölge isimlerinin tercih edilmesiyle başlayan süreç bu kareler ile farklı bir boyut kazandı. Başkandan umutluyduk, ancak umutlar tükenmek üzere. Selefi olan Ali Erbaş devir teslim töreninde helallik bile alamadı. Başkan Safi Arpaguş bu duruma şahit oldu. Kuruma zarar veren Ali Erbaş ile kol kola girerek birliktelik mesajı vermesi kabul edilebilir bir durum değil" yorumunda bulundu.

ERBAŞ’IN DAMADINI ATADI, ÖZEL KALEM YAPILDI

Üst düzey atamalarla alakalı tartışmalar devam ederken gözler Erbaş’ın damadı Muhammed Likoğlu’nun İstanbul’daki birinci sınıf ilçelerden olan Beykoz’a atamasının yapılmış olmasına çevrildi. Müftüler, yeni başkan Safi Arpaguş'tan bu haksızlığa son vererek damat müftünün Beykoz'daki görevinden alınarak başka bir yere atanarak bu haksızlığa son verip teşkilata mesaj vermesini beklediklerini belirtti. Öte yandan damadın o dönem atamasını yapan birimin başında olan Yusuf Tunç’un, Arpaguş’un özel kaleminde görevlendirilmesi tartışma yaratmaya devam ediyor.

İsmini vermek istemeyen bir müftü "Şartları tutmadan atanan damat müftü görevinden alınıp başka bir yere atanırsa müftülerin yeni başkana bakışı güzel olur. Bu bir samimiyet imtihanı. Adalet tecelli etmeli. Erbaş'ın damadına yönelik bu usulsüz ataması 81 il müftüsü ve 921 ilçe müftüsünün büyük tepkisine sebep olmuştu" ifadelerini kullandı.

Diyanet kaynakları Safi Arpaguş’un koruma sayısı ve makam araçlarının azaltılmasının olumlu olduğunu vurgularken, Arpaguş’un etrafının adeta Erbaş ekibiyle sarıldığını da vurguladı.

"ÇAY GETİRENLER BİLE ÖZENLE SEÇİLDİ"

Başkanlık kaynakları yeni başkanın görüşme programlarının da kurum içinde konuşulduğunu, Ali Erbaş'ın en sadık ekibinin başkanın etrafını sardıklarının altını çizerek "Örneğin geçen hafta hangi milletvekili geldi, hangi kurum başkanları geldi, nerede kimlerle hangi toplantılar yapıldı gibi makamı ilgilendiren konular İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün olduğu dördüncü katta, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının bulunduğu altıncı katta ya da A Blok birinci katta konuşuluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca "Başkan Safi Arpaguş'un programları gün içerisinde özellikle dışarıdan gelen misafirlere ayrılıyor. Kamu kurumlarından ve siyasi bazı isimler ile yeni başkan adeta nefes alamayacak hale getiriliyor. Böylece kurumda yaşanan hadiselerin üstü zamana yayılarak örtülmeye çalışılıyor. Hepsi Diyanet içine çöreklenmiş yapıların organize ettiği planlar. Başkana çay getirenler bile özenle seçildi. Umarım başkan bunları görür" ifadeleri kullanıldı.