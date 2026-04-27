Erbaş’ın kadrosuna ödül gibi atamalar

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 18 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yaşanan kadro değişimi, başkanlık içinde rahatsızlık yarattı. Ali Erbaş yerine göreve atanan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un atama tercihleri, tartışmaları beraberinde getirdi.

Ali Erbaş döneminin kritik isimlerinin Arpaguş tarafından birbiri ardına yurt dışı görevlere getirildiği görüldü. Yurt dışı görevlere atanan isimlerin yüksek maaşları da dikkati çekti.

KRİTİK İSİMLERE ATAMA

Diyanet’te, Ali Erbaş döneminde Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapan Mahmut Özdemir, “Eskort skandalı” ile gündeme gelen Avusturya Din Hizmetleri Müşavirliği’ne atandı.

Başkanlık içinde, “Erbaş’ın kara kutuları” olarak nitelendirilen Kadir Dinç ve Hasan Güçlü’nün hemşerisi olan Atama 1 Daire Başkanı Yusuf Tunç’un da Türkmenistan Din Hizmetleri Müşavirliğine atandığı bildirildi.

Tunç’un, Ali Erbaş’ın damadı Muhammet Likoğlu’nun Beykoz Müftülüğü’ne atanmasına, şartları tutmamasına karşın ona veren birimin başında görev yaptığını anımsatan Diyanet kaynakları, “Arpaguş’un İstanbul Müftüsü olduğu dönemde, ‘Zamanı geldiğinde gereğini yapacağım’ dediği iddia edilmişti. Demek ki ‘Gereği’ buymuş” ifadelerini kullandı. Tunç’un, ilk olarak Arpaguş’ın özel kalem müdürü olarak görevlendirildiğinin ve tepkiler üzerine görevden alındığının da altını çizen başkanlık kaynakları, “Şimdi yurt dışına gönderilmesini izah etmek zor” yorumunu yaptı.

Erbaş yönetimindeki Diyanet’te bir dönem özel kalem müdür yardımcısı olarak görev yapan daha sonra Avrasya Daire Başkanı olan Salih Gör’ün yeni görev yeri ise Brüksel Din Hizmetleri Müşavirliği oldu.

“EKİBİNİ ÖDÜLLENDİRİYOR”

Atamalara yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Diyanet kaynakları, şunları söyledi:

"Atandığında, ‘Ali Erbaş'ın yaptıklarını yapmasam yeter’, diyen başkan, Erbaş'ın tüm ekiplerini sırayla ödüllendiriyor. Zaten Ali Erbaş, kendisi bir daha atanamazsa Arpaguş olsun diye çok uğraştı. Safi Arpaguş, kurumda birkaç kişi dışında kimseye güvenmiyor. Bir kaç kişi dışında kendisine gelen görüşlere itibar etmiyor. Skandallara, ‘Dedikodu’ diyor.”