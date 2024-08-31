Erbaş’ın kaynağı FETÖ’nün Zaman’ı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait yayınlarda Gülen yapılanmasına ve Fethullah Gülen’e atıf yapıldığının ortaya çıkmasının ardından apar topar açıklama yapan başkanlığın atladığı çarpıcı bir detay açığa çıktı. Başkanlık, “FETÖ kaynaklarına” atıf yapılan yayınların 2010 ve 2011 yıllarına ait olduğunu ve tamamının arşivden çıkarıldığını savundu. Diyanet İşleri Başkanlığı öte yandan, “Azami seviyede hassasiyet gösterilerek” konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

Gülen yapılanmasına atıf yapılan yayınların halen arşivde olması ihtimali karşısında, “Hassasiyetle” hareket edileceğini savunan Diyanet’in Başkanı Ali Erbaş’ın doktora tezinde de cemaat detayı olduğu öğrenildi. Erbaş’ın 1992 yılında kaleme aldığı tezin kaynakça bölümünde, ismi cemaat ile anılan ve 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi’nin ardından kapatılan medya kuruluşunun isminin yer aldığı tespit edildi.

DİNLERDE MELEK İNANCI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi’ndeki doktora öğrenimi için 1992 yılında, “İlahi Dinlerde Melek İnancı” isimli bir tez kaleme aldı. Tezin danışmanlığını, Doçent Doktor Ömer Faruk Harman yaptı. Toplam 299 sayfadan oluşan doktora tezinin son yedi sayfası bibliyografya için ayrıldı.

Türkçe ve Fransızca yayınlara yer verilen kaynakçada, cemaatin yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Zaman Gazetesi’ne atıf da bulunuyor. Kaynakça, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın doktora tezini yazarken 25 Mart 1990 tarihli Zaman Gazetesi’nden faydalandığını ortaya koydu.

NEDEN KORUNUYOR?

BirGün’e konuşan Diyanet kaynakları, “Bir atıf için apar topar soruşturma başlatan başkanlık ve devlet kurumları, Ali Erbaş ile alakalı neden hiçbir soruşturma yapmaz? Kim, neden koruyor?” diye sordu.

ÖKSÜZ’ÜN JÜRİSİNDE

Ali Erbaş, Gülen yapılanmasına ait Kültürlerarası Diyalog Platformu’nun yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş öte yandan Adil Öksüz’ün doktora tezi savunmasında da jüri üyesi görevini üstlendi.