Erbaş’ın kızı duygulandırdı: Rabbimiz kimini varlıkla sınar!

Hemen her açıklamasıyla tartışma yaratan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Merve Safa Likoğlu’nun blog yazısı dikkati çekti. TRT’de yayınlanan, “Gassal” dizisini överken yurttaşlara, “Oğlum” diye hitap eden, tepkilerin ardından ise sosyal medya paylaşımını yorumlara kapatan Likoğlu’ndan göz yaşartan zenginlik savunması geldi.

Likoğlu’nun yazısı, 14 Ocak 2022 tarihinde kaleme alındı. Yazıda, çocuklarıyla ilgili sorunlarını paylaşan Likoğlu, “Bu da dert mi?” eleştirilerinin de önüne geçti.

ARABANIN İÇİNDE

Yazıda Likoğlu, çocuklarından birinin AVM’deki top havuzuna giremediği için ağladığını belirtti. Bir diğer çocuğunun ise mağaza kapandığı için kıyafet alamamaları nedeniyle kızgın olduğunu ifade eden Likoğlu, çocuklarını sakinleştirmek için yaptıklarını şu sözlerle paylaştı:

“Sakinleşmelerini bekledim. Tabii 4,5 yaş veledimin regülasyon süresi diğerlerine göre uzun, yol bitene dek devam etti. Diğerleri benmerkezcilikten gitgide uzaklaştıkları için kinayesiz, makul sözlerle anlaşabildim. Nasıl yaptım bunu. Önceki yaşadığım olaylardan ders çıkartarak. Binlerce kez çocuklarla kriz yaşadım. Çocuk veya yetişkin, insanın ihtiyacı nedir diye düşündüm. Neredeyim? Kontağı kapattım. Arabanın içinde oturdum bunları yazdım.”

“SENİNKİ DE DERT Mİ?”

Likoğlu, yazısına gelecek olası, “Derdin de bu mu?” eleştirilerinin önüne geçmek isterken de “Duygu dolu ifadeler” kullandı. Türkiye’deki insanların evlerine ekmek götüremediğini kabul eden, Afrika’daki su sorununa değinen Likoğlu, yazdıklarıyla ilgili şunları kaydetti:

“Bu da dert mi? Evet dert. Herkes kendi cenahı ile değerlendirilir. Benim ailemde herkes götürüyorsa çocuklarını sinemaya, ben de götürmeliyim. Tabii filmin içeriği çok mühim. Yedi yıldır vakıf faaliyetlerinin içindeyim. Binlerce ihtiyaç sahibine dokundum. Yüzlerce çocuğu ücretsiz sinemaya götürdüm. ‘Sizinki de çok büyük dertmiş, insanlar aç aç’ söylemini reddediyorum. Kimini varlıkla sınar Rabbimiz kimini darlıkla.”

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LGBTİ+ AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın kızı Merve Safa Likoğlu, hemen her açıklamasıyla tartışma yaratıyor. Likoğlu’nun, 2020 yılında yaptığı paylaşımda, Covid-19 salgınından önce Avrupa tarafından LGBTİ derneklerine 35 milyon Avro gönderildiğini öne sürdüğü paylaşımı hafızalarda tazeliğini koruyor. TRT dizini savunurken kullandığı ifadeler nedeniyle de eleştirilen Likoğlu’nun 2013 yılından önce Gülen yapılanması ile ilgili övgü içerikli paylaşımları da dikkati çekiyor.