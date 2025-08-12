Erbaş’ın kızına küsuratla kadro

Akademik kadrolarda kayırmacılık iddialarına yol açan uygulamaların bir yenisi daha tespit edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Şeyda Nur Küçük’ün, Düzce Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak atanma süreci tartışmaları beraberinde getirdi.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, araştırma görevlisi alımı için 4 Ekim 2024 tarihinde ilan açtı. İlana yapılan başvurulara yönelik değerlendirmenin ardından nihai sonuç, 5 Kasım 2024 tarihinde açıklandı.

Değerlendirmeye alınan yedi aday arasından, ALES ve mezuniyet notu ortalama sıralamaya sahip olan Şeyda Nur Küçük, üniversitenin kendi yaptığı giriş sınavında en yüksek puanı alarak, “Küsurat farkıyla” seçilmeye hak kazandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı olan Küçük’ün, ALES puanı itibarıyla adaylar arasında üçüncü, diploma notu itibarıyla ise beşinci sırada olduğu görüldü.

GİRİŞ PUANI FARKI

Kadroya alımda ALES puanının ve diploma notunun etkisinin yüzde 30'ar olduğu bildirildi. Küçük’ün, diğer adaylardan öne geçtiği tek kriter olan yabancı dil puanının etkisinin ise yalnızca yüzde 10 olması dikkati çekti.

Buna karşın Küçük’e, üniversitenin gerçekleştirdiği ve yüzde 30 etki ile belirleyici olan giriş sınavında en yüksek puan verildi. ALES puanı 87,50 olan bir adaya üniversite giriş sınavında 39,5 puan, mezuniyet notu 86,7 olan bir başka adaya ise giriş sınavında 42,5 puan verildiği bildirildi. Küçük’ün ise giriş sınavı puanı, 67,5 oldu. Küçük, giriş sınavında verilen 67,5 puan ile diğer adayların önüne geçti.

Erbaş’ın kızı Küçük’ün küsurat farkıyla kazandığı araştırma görevlisi olarak girmeye hak kazandığı döneminde Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nı, Diyanet emeklisi İsmail Karagöz’ün yaptığı belirtildi. Atamanın, hakkında, “Erbaş’ın FETÖ dosyasını kapatan kişi” iddiaları bulunan ve 15 defadan fazla hacca görevli olarak giden Karagöz döneminde gerçekleşmesi tartışmaları alevlendirdi.