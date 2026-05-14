Erbaş’ın rekoru kırılacak: Arpaguş’tan 7 ayda devrialem

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Ali Erbaş dönemi, lüks makam araçları ve beş yıldızlı otel toplantıları ile yurtdışı seyahatlerin gölgesinde 18 Eylül 2025 tarihinde kapandı. Eylül 2017’de göreve başlayan ve görev süresi boyunca ayak basmadık kıta bırakmayan Ali Erbaş, 45 farklı ülkeye 150 ziyaret düzenledi.

18 Eylül 2025 tarihinde göreve başlayan ve “Erbaş’ın yaptıklarını yapmasam” dediği öne sürülen Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da başkanlıktaki geleneği bozmadı. Arpaguş, 28 Eylül 2025 tarihinde başladığı yurt dışı seyahatleri ile Erbaş’ın yokluğunu aratmadı.

GEZGİN BAŞKAN

İlk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a gerçekleştiren, ardından ise Bulgaristan’a giden Arpaguş, sırasıyla Almanya, Belçika ve Fransa'ya ziyaretler gerçekleştirdi. Arpaguş, “Avrupa turnesi” olarak nitelendirilen gezilerini Fransa ile tamamladıktan sonra Azerbaycan ve yeniden Suudi Arabistan'a gitti. Kosova'yı da ziyaret eden Arpaguş, bu ülkeden Makedonya’ya geçti.

Makedonya’nın ardından Arpaguş, rotayı bir kez daha Fransa'ya çevirdi. Fransa seyahatinin ardından Arpaguş’un sıradaki adresi, Özbekistan oldu. Özbekistan seyahati ile birlikte Arpaguş’un yedi ayda gittiği ülke sayısı, 14’e ulaştı.

YOK YOK

Arpaguş’un 18 Eylül itibarıyla ziyaret ettiği ülkeler şöyle sıralandı:

Suudi Arabistan, Bulgaristan, Almanya, Belçika, Fransa, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kosova, Makedonya, Batı Trakya-İskeçe, Bulgaristan, Makedonya, Fransa, Özbekistan.

UNUTULAN BAŞKENT

Arpaguş, göreve başladığı 18 Eylül 2025 tarihinden itibaren bütün hafta sonlarını İstanbul'da geçirdi. Başkan Arpaguş’un gidiş dönüş masrafları ile diğer harcamalar kamu bütçesinden karşılandı. Safi Arpaguş'un 13 gün boyunca hiç Ankara'ya gelmediği bildirildi. Başkan Arpaguş’un, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da kurucu olan Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez bile ziyaret etmemesi de tartışma yarattı.

KALABALIK HEYETLER

Arpaguş’a 14 yurt dışı seyahatinde başkan yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları, özel kalem müdürü, protokol ve basın ekibi ile korumalar da yer aldı. Seyahatlere katılanlara gittikleri ülkelere göre dolar kuru üzerinden kamu bütçesinden günlük harcırah ödemesi yapıldı. Suudi Arabistan seyahatlerindeki harcırahlar ise hacılardan alınan hac ücretlerinden elde edilen karlardan ödendi.