Erbaş’ın skandal dolu sekiz yılı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 17 Eylül 2017 tarihinde atanan Ali Erbaş, görevindeki ikinci döneminin sonuna geldi. BirGün, Erbaş’ın sekiz yıllık görevi sürecindeki tartışmalı uygulamalarını inceledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Başkanlıktaki sekiz yılı VIP hac, Audi A8, lüks otel toplantıları ve Atatürk’ün yok sayıldığı resmi bayram tartışmaları ile geçildi. Erbaş’ın Başkanlığı döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’na duyulan güven, yüzde 2’ye kadar geriledi. Başkanlığa yönelik hemen her eleştiri karşısında sessiz kalan Erbaş, binlerce yurttaş ve çok sayıda gazeteci hakkında suç duyurularında bulundu.

Erbaş’ın Eylül 2017 itibarıyla tartışmalı uygulamalarından bazıları şöyle sıralandı:

• “İki milyon hacı adayı hacca gitmek için sıra bekliyor” dedi, eşini ve akrabalarını defalarca kurasız hacca götürdü.

• “Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” dedi, Audi A8 alarak makam aracı sayısını altıya çıkardı.

• Damadının İsrail destekçisi bir firmanın bölge sorumlusu olduğunu ortaya koyan haberlere tek kelime açıklama getirmedi.

• Şartları tutarak Beykoz’u tercih eden 50 müftü varken Beykoz’a, gerekli şartlara sahip olmayan damadının atanmasına onay verdi.

• “Namaz kılan insan kötülük yapamaz” dedi, kurslarda ve tarikat yurtlarında yaşanan istismar olaylarına tek kelime etmedi.

• 2015 yılında Yenişafak Gazetesi’nde yazdığı yazıları, Diyanet İşleri Başkanı olunca devlet bütçesinden kitap olarak bastırdı.

∗∗∗

KAYINBİRADERE KIYAK

• ‘‘Müslüman, kamu hakkına riayet etmelidir’’ dedi, kayınbiraderi Başer'i kendisine Müşavir atayıp bir gün bile işe gelmeden emekli olmasını sağladı.

• "Müslüman, devlet malını gözü gibi korur" dedi, 15 milyon TL’den fazla kamu zararına yol açan Hadislerle İslam isimli eserdeki basım hatasını ‘görmedi’.

• Kendisine 1 adet VIP Mercedes minibüs, 2 adet Audi, başkan yardımcılarına 6 adet Passat, birim amirlerine de 10 adet Skoda Super B ve 1 adet TOGG aldı.