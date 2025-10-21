Erbaş’ın son faturası da yüklü

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Özel kalem hizmetleri” kapsamında Ocak 2024-Haziran 2025 döneminde yaptığı harcamalar hesaplandı. 18 Eylül’de görev süresi sona eren Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş’ın protokol ve törenlerinin düzenlenmesini de kapsayan özel kalem hizmetleri için 2024 yılının tamamı ile 2025 yılının ilk yarısında harcanan para, 100 milyon TL’ye dayandı.

Yurttaşa, “İsraftan, lüksten ve şatafattan kaçının” telkinlerinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, “Özel kalem hizmetleri” adı altında da para saçtı. Başkanlığın 2024 yılına yönelik harcamalarını içeren kesin hesap tablosu, fahiş harcamaları bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖZEL HARCAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Hizmetleri için 2024 yılında 81 milyon 929 bin TL kaynak ayrıldı. Özel kalem bütçesinden 2024 yılında yapılan toplam harcamanın ise 61 milyon 362 bin TL olduğu belirtildi.

Diyanet’in özel kalem hizmetleri için 2025 yılına ise 87 milyon 684 bin TL ödenek yazıldı. Erbaş’ın tören ve protokollerinin düzenlenmesi için 2025 yılının ilk yarısında 36 milyon 243 bin TL kaynak kullanıldı. Başkanlığın 2024 yılının tamamı ile 2025 yılının ilk yarısındaki özel kalem hizmetleri gideri kayıtlara, 98 milyon 605 bin TL olarak geçti.

NELERİ KAPSIYOR?

Diyanet’in özel kalem hizmetleri kapsamında ayrılan para, Başkanın resmi ve özel yazışmaları ile her türlü protokol ve törenlerinin düzenlenmesi için kullanılıyor. Başkanın yurt içi ve yurt dışı çalışma programlarıyla ilgili gerekli hazırlıklar da özel kalem bütçesinden karşılanıyor. Ziyaretlerinde Diyanet İşleri Başkanı’na refakat edilmesi, yabancı uyruklu ziyaretçiler için ihtiyaç duyulduğunda ziyaretçinin konuştuğu dile göre tercümanların bulundurulması ve Başkanlık Makamının temsil giderleri için gerekli malzemenin temin edilmesi de özel kalem hizmetleri adı altında gerçekleştiriliyor.