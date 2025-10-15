Erbaş’ın son faturası kesildi: Diyanet'ten 9 ayda 98,2 milyar TL

2025 yılına 130,1 milyar TL bütçe ile başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Ali Erbaş'ın son döneminde yaptığı toplam harcama paylaşıldı. Başkanlığın Ocak-Eylül 2025 dönemindeki harcaması 100 milyar TL’ye dayandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ölçüsüz harcama geleneği, 2025 yılında da bozulmadı. Hemen her ay milyarlarca lira harcama yapan Diyanet’in Ocak-Eylül 2025 dönemi toplam harcaması, çok sayıda bakanlığın harcamasını geride bıraktı.

ÖĞÜTÜLEN PARALAR

Kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan mali verilere göre, Ocak 2025’te 13 milyar 430 milyon 10 bin TL’lik kaynak kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı, Şubat 2025’te ise 9 milyar 450 milyon 731 bin TL’lik kaynak tüketti. Başkanlık, milyarlarca lira harcama geleneğini Mart ve Nisan ayında da sürdürdü.



Başkanlığın Mart ayı harcaması kayıtlara, 9 milyar 659 milyon 779 bin TL olarak hesaplandı. Diyanet, Türkiye'deki ekonomik krizin giderek derinleştiği Nisan ayında ise 9 milyar 943 milyon 341 bin TL’lik harcama gerçekleştirdi. Diyanet’in, Mayıs ayında kullandığı kaynağın 9 milyar 826 milyon 369 bin TL Haziran ayında kullandığı kaynağın ise 9 milyar 966 milyon 96 bin TL olduğu bildirildi.

AĞUSTOS’TA REKOR

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin aylık harcamalarını içeren mali raporlarına göre, başkanlığın Temmuz ayında yaptığı harcama ise 11 milyar 492 milyon 326 bin TL oldu. Başkanlık, Ağustos ayında yaptığı harcama ise 12 milyar 704 milyon 427 bin TL harcadı.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresinin tamamlandığı Eylül ayında ise başkanlığın yaptığı harcama mali tablolara, 11 milyar 774 milyon 820 bin TL olarak yansıdı.



Başkanlığın 2025’in Ocak-Eylül döneminde imza attığı harcamanın toplamı, 98 milyar 247 milyon 820 bin TL’ye ulaştı. Diyanet’in sekiz aylık harcamasının günlük karşılığı ise 363 milyon 878 bin 905 TL oldu.

HER AY MİLYARLARCA LİRA

Başkanlığın Ocak-Eylül 2025 dönemindeki harcaması, aylara göre şöyle gerçekleşti:



• Ocak: 13,4 milyar TL

• Şubat: 9,4 milyar TL

• Mart: 9,6 milyar TL

• Nisan: 9,9 milyar TL

• Mayıs: 9,8 milyar TL

• Haziran: 9,9 milyar TL

• Temmuz: 11,4 milyar TL

• Ağustos: 12,7 milyar TL

• Eylül: 11,7 milyar TL