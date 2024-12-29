Erbaş’ın Ziraat Katılım ısrarı

Diyanet’te personele yönelik promosyon anlaşması için süreç başladı. BirGün’e konuşan Diyanet kaynakları, Ali Erbaş’ın promosyon konusunda Nisan 2023’te verilen taahhütleri yerine getirmemekte ısrarcı olduğunu öne sürdü.

Diyanet kaynakları, promosyon ihalesinin oldubittiye getirilerek Ziraat Katılım’a verilmek istendiğini savundu. Promosyon ihalesinin henüz gerçekleştirilmemiş olmasına karşın il müftüleri toplantısında müftülere, “Gerçekleşmeyen ihalenin bilgisinin” verildiği belirtildi. Diyanet personeli, “Üç seneliğine 17 bin TL’lik rakamları telaffuz ediyorlar” diyerek, “Promosyon için oluşturulan komisyonun göstermelik faaliyet yürüteceğini” iddia etti.

ALİ ERBAŞ İMZA ATSIN

Hemen her fırsatta, “Bütçenin çoğu personele gidiyor” diyen Diyanet yöneticilerinin personeli mağdur etmeye hazırlandığını belirten Diyanet kaynakları, “Madem Ali Erbaş bu konularda tek başına karar veriyor. Promosyon komisyonuna başkanlık edip, kararın altına imza atsın. Kararının hukuki yükümlülüğünden kaçmasın” ifadelerini kullandı.

KURUL KARARI

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum İdari Kurulu’nun Nisan 2023’te aldığı kararlar arasında, maaş promosyon süreçlerine yönelik kararlar da yer alıyor. Kurul’un 3 No’lu kararında, tüm bankalardan teklif alınması gerektiği belirtilerek, “Süreç, şube ve ATM sayısı ile teknik altyapısı yeterli olan bankalar ile yürütülsün” deniliyor.