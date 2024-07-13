Erbaş’tan arkadaşına hac kıyağı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarihinde bir ilk yaşandı. Hacca gidenlerin dini sorularını cevaplamak amacıyla oluşturulan, kafile ile Mekke’ye giden Fetva ve İrşad ekibinde, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmayan bir isme yer verildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın lise ve üniversiteden okul arkadaşı olan Sakarya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Kalaycı’nın, ekip üyesi olarak Mekke’ye gönderildiği belirtildi.

Toplam 150 bin personeli, 81 il müftüsü ve 922 ilçe müftüsü bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kalaycı’yı Fetva ve İrşat ekip üyesi olarak görevlendirmesinin kurum içinde de rahatsızlık yarattığı kaydedildi. Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Yakup Kalaycı, “Fetva ve İrşad Ekip Üyesi” olarak görevlendirildi.

Kalaycı, Ali Erbaş’ın da içinde yer aldığı kafile ile Mekke’ye gitti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Adapazarı İmam Hatip Lisesi ve Marmara İlahiyat Fakültesi’nden okul arkadaşı olan Kalaycı’ya, Hac Mevzuatı’nda belirlenen günlük harcırahın yüzde 60’ının da ödendiği iddia edildi.

SOKAĞA ÇIKAMAZLAR

Hac kafilesinde görevli olarak yer alan Diyanet personeline günlük 617 riyal ödeme yapıldığını, dışarıdan görevlendirme halinde ise harcırahın yüzde 60’ının ödendiğini belirten kurum personeli, Kalaycı’ya günlük 3 bin 250 TL ödeme yapıldığını savundu. Harcırahın hacca giden yurttaşların ödediği paralar ile ödendiğinin altını çizen Diyanet kaynakları, "Hacdaki paraların nasıl harcandığını kamuoyu bilse Diyanet’i yönetenler sokağa çıkamaz, aynaya bakamaz. Bu paralar, küçük birikimler yapıp hacca gidenlerden alınan ücretlerden ödeniyor. Bu paralar emanet. Birilerinin arkadaşına, eşine ve dostuna peşkeş çekilecek paralar değil” dedi.