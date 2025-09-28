Erbaş’tan geriye gölgesi kaldı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 18 Eylül’de atanan Safi Arpaguş, yönetim kadrosunu şekillendirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne yapılan atamalar ise “Ali Erbaş’ın kurumdaki etkisi devam edecek” yorumlarına neden oldu.

Diyanet’in en kritik birimi olarak nitelendirilen Özel Kalem Müdürlüğü’ne, “Ali Erbaş’ın sadık ekibinde” yer alan Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ile Teftiş Kurulu Başkanı ve Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü’nün hemşerisi Yusuf Tunç atandı.

Erbaş’ın Diyanet’te vazgeçemediği üç isimden ikisinin Kadir Dinç ve Hasan Güçlü olduğunu kaydeden Diyanet kaynakları, “Yusuf Tunç ise bu ikilinin en sadık üyesiydi” dedi. Atama ile “Ali Erbaş’ın kurumdaki etkisinin devam edeceğini” ifade eden Diyanet kaynakları, “Hasan Güçlü döneminde yapılan usulsüz işler böylelikle sümen altı edilecek” diye konuştu.

STRATEJİK HATA

Özel Kalem Müdürlüğü’ne getirilen Tunç’un, Erbaş’ın damadı Muhammet Likoğlu’nun Beykoz Müftülüğü’ne atamasını yapan dairenin başında olduğunun altını çizen Diyanet kaynakları, şunları kaydetti: “Yeni Başkandan umutluyuz ancak çok büyük bir stratejik hata yapıldı.

Yapılan bu atama Tunç’un başında olduğu Atama 1 Dairesi, Diyanet’in en önemli dairesidir. Müftülerin tayinleri bu birimde yapılır. Yeni başkan özel kalemine Erbaş döneminde Diyanet’in en kritik dairesinin emanet edildiği kişiyi kendisine özel kalem yaparak büyük bir stratejik hata yaptı. Telafisi elbette mümkün ancak başkanlık çalışanları arasında büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.”