Erbaş’tan Kurul ile çelişen fetva

Toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlardaki çıkışlarıyla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada sigarayı “haram” ilan etti. Erbaş’ın açıklamalarına karşın, fetvalar konusundaki en yüksek karar organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun sigaraya yönelik farklı bir fetva verdiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Erbaş, "Sağlığımız, ailemiz ve geleceğimiz için bugünü bir vesile kılarak yeni bir başlangıç yapalım, dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim" ifadesini kullandı.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun sigara fetvasının ise Ali Erbaş’ın fetvasıyla çelişmesi dikkati çekti. Fetva konusunda en yüksek karar organı olan kurul, Erbaş’ın, “haram” ilan ettiği sigaraya yönelik şu fetvayı yayımladı: “Bazı alimler, sigaranın, ‘Tahrimen/harama yakın mekruh’ olduğunu söylemişlerdir. Günümüzde bir çok alim ve fetva meclisi, kişinin kendisini tehlikeye atmama ve öldürmeme, başkalarına zarar vermeme, zararı giderme, sağlığı koruma yönündeki temel ilkeleri esas alarak sigaranın haram olduğu görüşündedir. Dolayısıyla bir Müslümanın, pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir.”