Erbil'de bir yaya üst geçidinde patlama

Irak'ın Erbil kentinde bulunan yaya üst geçidinde bir bombanın patladığı, olayda can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Ajans Haberleri 01.09.2023 21:30 Giriş: 01.09.2023 21:30

Güncelleme: 01.09.2023 21:31 Kaynak: AA

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