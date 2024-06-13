Erbil'de petrol rafinerisinde yangın

IKBY'nin Erbil kentinde dün akşam saatlerinde yakıt dağıtım işletmesi ve zift deposunun da yer aldığı rafineride yangın meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başladı.

Güncel 13.06.2024 10:06 Giriş: 13.06.2024 10:06

Güncelleme: 13.06.2024 10:06 Kaynak: İHA

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