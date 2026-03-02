Erbil Havalimanı'na SİHA saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de şiddetli patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havaalanı'na yapılan SİHA saldırısı hava savunma sistemlerinin faaliyete geçmesine sebep oldu.

Peş peşe gelen 3 SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

SALDIRI YANGINA NEDEN OLMUŞTU

Dün gece de Erbil Havaalanı'na yapılan saldırıda SİHA’lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama sonrası yangın çıkmıştı.

Erbil’in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da dün SİHA ile saldırı yapılmıştı.

IKBY Peşmerge Bakanlığı, saldırının ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’den saldırıların durdurulmasını isteyerek, bu durumun devam etmesi halinde karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti.

Saldırıların nereden yapıldığı açıklanmazken, Bakanlığın açıklaması saldırıların Irak içerisinden yapıldığına işaret etmişti.