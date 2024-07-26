Erbil ve Bağdat’tan mülteci kampları komitesi

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Mülteci kamplarının kapatılmasını görüşmek üzere Erbil ve Bağdat'tan yetkililerin yer alacağı yeni bir komite kurulmasına karar verildi. Irak Kürt Yönetimi'nden bir heyet, mülteci konusunu görüşmek üzere Bağdat'ta Irak Göç ve Mülteciler Bakanı Ivan Faik ile bir araya geldi.

Irak Göç ve Mülteciler Bakanlığı sözcüsü Ali Abbas, Rûdaw'a yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin 30 Temmuz'da Kürt Bölgesi'ndeki tüm kampları kapatma kararı aldığını, ancak kampların çeşitli nedenlerle kapatılmayacağını söyledi. Ali Abbas, yakın zamanda mülteciler ve kamplar konusunda Kürt Bölgesi de dahil olmak üzere ilgili birçok tarafın katılımıyla yeni bir kararname çıkarıldığını belirtti.

IKBY Bağdat Temsilciliği Başkanı Faris İsa, Erbil'in mültecilerin gönüllü geri dönüşünü ancak gidecekleri bölgelerde güvenlik, ekonomi ve sosyal hizmetler açısından yaşamlarının garanti altına alınmasından sonra desteklediğini söyledi. Kürt Bölgesi'ndeki kamplarda yaklaşık 26 bin 500 mülteci aile bulunuyor. Bunların yaklaşık 22 bini Duhok'ta, geri kalanı da Erbil'de kalıyor. Süleymaniye’de ise herhangi bir kamp bulunmuyor.