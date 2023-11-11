Erbil’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere İHA’lı saldırı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Harir üssüne ve Suriye’deki Rumeylan ABD askeri üssüne insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildi. Can kaybı veya hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Irak güvenlik kaynakları, IKBY’nin Erbil kentinin kuzeyinde yer alan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Harir üssünün İHA ile hedef alındığı aktardı.

Üsse bomba yüklü bir İHA’nın düştüğünü belirten güvenlik kaynakları, saldırının hasara yol açıp açmadığının henüz bilinmediğini belirtti.

İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Suriye’de ABD’nin Rumeylan askeri üssüne 2 İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Her 2 İHA’nın da hedefine ulaştığı öne sürüldü.



İsrail-Filistin çatışmaların başladığı Ekim ayından bu yana ABD’nin Irak ve Suriye’deki üslerine yönelik saldırılar arttı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh dün yaptığı açıklamada, 17 Ekim ile 9 Kasım arasında Irak ve Suriye’deki ABD birlikleri ile koalisyon güçlerine yönelik 46 dron ve roket saldırısı düzenlediğini ifade etmişti.