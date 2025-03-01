Ercan Kesal ‘‘Ayazmanın Yılanı’’ ile İzmir’de sahne aldı

BirGün Gazetesi’nin düzenlediği BirGün'lük Tiyatro etkinliği kapsamında ödüllü oyuncu ve senarist Ercan Kesal, İzmir Adnan Saygun Sahnesi'nde seyirciyle buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Kesal, yazıp oynadığı ‘‘Ayazmanın Yılanı’’ adlı tek kişilik oyununu sahneledi.

75 dakikalık oyunda Kesal, bir Anadolu masalını sahneye taşıdı. Seyircinin yoğun ilgisiyle karşılanan oyun, anlatımı ve sahne performansıyla beğeni topladı.

Kesal’ın ilk tiyatro eseri olan oyunun yönetmenliğini Berfin Zenderlioğlu üstlendi. Daha önce Kumbaracı 50, Bakırköy Belediye Tiyatroları, İkincikat, Kadıköy Emek Sahnesi ve Kadıköy Boa Sahne gibi topluluklarla çalışan Zenderlioğlu, tiyatronun farklı alanlarında üretmeye devam ediyor.