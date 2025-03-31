Ercan Kesal'dan tutuklu gençler için bayram paylaşımı: "Birilerine söyleyin!"

Oyuncu ve yazar Ercan Kesal, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden süreçte gerçekleşen protestolarda tutuklanan gençler için mesaj yayımladı.

"BİRİLERİNE SÖYLEYİN!"

Kesal, Eduardo Galeano'nun bir hikayesine atıfta bulunduğu paylaşımında şunları kaydetti:

"Birilerine söyleyin!

Eduardo Galeano’nun her okuduğumda içimi titreten bir hikayesi vardır. Managuz’da bir çocuk hastanesinde yılbaşı öncesi tüm çalışanlar ve doktorlar erkenden evlerine gitmişlerdir. Son kontrollerini yapıp evine gitmeye hazırlanan hastane müdürü Dr.Fernando, koridorda bir ayak sesi duyar. Dönüp bakınca hasta çocuklardan birinin peşinden geldiğini görür. Loş ışıkta sessizce gelen bu kara bahtlı, kimsesiz çocuğu tanır. Hasta çocuğun artık ölümle kırışmış olan yüzüne ve belki de izin almak ister gibi kıpırdayan gözlerine bakar bir süre. Hasta çocuk ellerini uzatır doktora ve “birilerine söyleyin…” diye fısıldar, “birilerine söyleyin benim burada olduğumu.

Bugün 30 Mart 2025. Bayramın ilk günü. Bayramı ailelerinden uzakta yaşayan 301 çocuk var içerde...Birilerine söyleyin!"