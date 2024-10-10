Ercan Kesal ile Hikâye Anlatıcılığı Söyleşisi

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Modern’in gerçekleştirdiği ‘Sizin Perşembeniz’ Sanatçı Buluşmaları’nın bu ayki konuğu Ercan Kesal. Oyuncu ve yazar Ercan Kesal’ın 'hikâye' kavramına odaklandığı 90 dakikalık söyleşi bugün saat 13.00-14.30 arası İstanbul Modern Oditoryum'da ücretsiz olarak düzenleniyor.

Kesal’ın üretim ve deneyimlerini içeren program, katılımcıları hikâye anlatarak var olmanın yanı sıra, anlatmak için biriktirmenin gücü ve etkisine dair ilham verici bir yolculuğa davet ediyor. Hikâye anlatan tek canlı türü olan insanı ve bir varoluş biçimi olarak anlatıcılığı ele alan söyleşide, tanımadığımız insanlarla bağlar kurmamızı sağlayan bu anlatımın doğası işleniyor.