Ercan Kesal, Ulvi Kahyaoğlu, Osman Sonant ve Taner Birsel 'Sahte 9'da bir arada

Senaryosu Furkan Akgül ile Zeynep Arslanpay’a ait, yönetmenliğini Gönenç Uyanık’ın yaptığı “Sahte 9” adlı sinema filminin okuma provası gerçekleşti.

AKG Digital yapımı olan filmde, genç kuşağın yeni oyuncularından Ulvi Kahyaoğlu, deneyimli isimler Osman Sonant, Taner Birsel ve Ercan Kesal yer alıyor. Çekimlerine başlanan “Sahte 9”, neo-noir türündeki atmosferiyle dikkat çekici yerli yapımlarından biri olmaya aday.

“Sahte 9”, yalnızca bir futbolcu hikâyesini değil; futbolun perde arkasındaki duyguların, ikiyüzlülüklerin ve hayal kırıklıklarını sinemaya taşımayı amaçlıyor.

Yapımcı ve senarist Furkan Akgül, futbolun içinden gelen bir isim olarak, yıllar içinde tanık olduğu hikayeleri sinemada yeniden yorumluyor. “Sahte 9”, bireysel çöküşün ve yeniden doğuşun hikâyesi olmanın ötesinde, futbolun bir ülkenin ruh hâline nasıl yansıdığını anlatan bir portre sunuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Demircan Kaçel, Aykut Akdere, Taha Tegin Özdemir ve Merve Nur Bengi gibi isimler de yer alıyor.

“Sahte 9” izleyiciye düşmeyen bir gerilim hissi ve atmosferik gerçekçi bir sinematografik dünya sunmayı hedefliyor.